Totalausfall: Tiroler Autobusbranche steht praktisch still und fordert Soforthilfe

Innsbruck – Hart getroffen wurde in den letzten Tagen die Autobus-Branche – auch in Tirol. "Buchungsausfälle von nahezu 100 Prozent, zudem noch die Schließung von Kindergärten und Schulen und daher der Wegfall der Schülerbeförderung – all das trifft die Tiroler Autobusbranche in einem Ausmaß, das existenzbedrohend ist", so die Wirtschaftskammer in einer Aussendung am Freitag.