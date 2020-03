Hunderte Kinder und Jugendliche missbraucht: Chirurg vor Gericht

La Rochelle – In Frankreich steht ein früherer Chirurg vor Gericht, der hunderte Kinder und Jugendliche missbraucht haben soll. Der erste Prozess gegen den 69-Jährigen eröffnete am Freitag in Saintes im Westen des Landes. Bei dem Verfahren geht es zunächst um vier Mädchen, die der Arzt im Zeitraum 1989 bis 2017 missbraucht haben soll.