Verfahren eingestellt: Gustav Kuhn muss nicht auf die Anklagebank

Enttäuscht zeigen sich jene Künstlerinnen, die Kuhn im Juli 2018 per offenem Brief sexuelle Übergriffe zur Last gelegt hatten. Eine Reihe weiterer Zeuginnen und Opfer sei von der Staatsanwaltschaft nicht einvernommen worden. Auch Blogger Wilhelm kritisiert die Staatsanwaltschaft. Diese habe sich auf „minder schwere Fälle“ beschränkt. Wilhelm will im Zivilverfahren, das Kuhn gegen ihn angestrengt hat, „neue Beweismittel vorlegen“.