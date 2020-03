DSV-Technik-Spezialist Dopfer hängt die Skier an den Nagel

Ihm sei klar geworden, „dass mir mein Körper es nicht mehr erlaubt, den Sport mit der letzten Konsequenz ausüben zu können“, sagte der 32-Jährige am Freitag. Dopfer war jahrelang neben Felix Neureuther der beste deutsche Athlet in Slalom und Riesentorlauf. Er sammelte neun Weltcup-Podiumsplätze, ein Sieg blieb ihm dabei aber verwehrt. Bei Olympia 2014 in Sotschi wurde er Slalom-Vierter.