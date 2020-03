Böse Banken, faule Katzen und coole Podcasts: Was man daheim erleben kann

Innsbruck – Bei den vielen Veranstaltungsabsagen wird am Wochenende wohl gestreamt was das Zeug hält – und das Netz wird halten. Denn gute Nachrichten gibt es von Experten, was die Belastbarkeit des Internets betrifft: Vermehrtes Streaming wird der Telekom-Regulierungsbehörde (RTR) zufolge das Internet nicht überlasten. Wenn also schon zahlreiche Events abgesagt werden, ist zumindest die Unterhaltung daheim gesichert. Auch die Infrastruktur hält den vermehrten Zugriff auf Online-Videotheken aus. Netflix, die ORF-TVthek und andere Anbieter passen die Qualität der Videostreams an die Bandbreite an. Viele Dienste schaffen auch bei geringer Bandbreite eine hohe Auflösung, weil sie die Streams komprimieren. Alle, die genug vom Fernsehen haben, können auf spannende Podcasts ausweichen.

💻 Streaming

🎬 Diese Filme sind frisch auf den Streaming-Plattformen

➤ The Dark Knight (Netflix): Schon fast nostalgisch macht der Klassiker aus dem Jahr 2008. Seit Anfang März ist The Dark Knight auf Netflix. Mit brillantem Verstand und grotesk geschminktem Gesicht versucht der Joker, Batmans Revier ins Chaos zu stürzen.

➤ The Purge – Die Säuberung (Amazon Prime): Der Thriller (2013) spielt im Jahr 2022. Die US-Regierung erlaubt den Bürgern eine straffreie Nacht pro Jahr, um die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Zu Recht haben die potenziellen Opfer Angst vor den drohenden Verbrechen – denn sogar Mord bleibt straffrei. Um die Nacht zu überstehen, schließt sich der Verkäufer von Sicherheitssystemen, James Sandin, mit seiner Familie in seinem Haus ein. Doch für die Familie beginnt damit ein Albtraum.

➤ Molly's Game: Alles auf eine Karte (Netflix): Einer der besten Drehbuchautoren, Aaron Sorkin, hat sich der Biografie von Molly Bloom angenommen: Aufgrund einer Verletzung ist die Skifahrerin gezwungen, ihre Karriere zu beenden. In ihrem Leben nach dem Profisport organisiert die junge Frau illegale Pokerwettbewerbe für die Elite Hollywoods. Doch neben Schauspielern und Sportstars nimmt auch die russische Mafia an ihren Turnieren teil. Das macht das FBI auf Molly aufmerksam. Schließlich ist sie auf die Unterstützung des Strafverteidigers Harlie Jaffey angewiesen. Ab Sonntag ist der Film auf Netflix zu sehen.

Jessica Chastain spielt die ehemalige Skirennläuferin Molly. © Motion Picture Artwork/STX Financing

👨‍👩‍👧‍👦 Die Klassiker unter den Familienfilmen

➤ Garfield (Netflix): Der Lasagne liebende Kater hat schon als Comic die Massen begeistert. In der Realverfilmung (2004) kämpft der Montage hassende Kater um die Zuneigung seines Besitzers, als mit Hund Odie ein neues Haustier einzieht.

➤ Das fliegende Klassenzimmer (Amazon Prime): Das Leben in einem Internat ist nicht einfach für Johnny, Sebastian, Matz und ihre Freunde. Neben dem Kleinkrieg mit den Realschülern stehen sie wegen der Proben für das Theaterstück unter Druck. Die Buben bringen sich in allerlei Schwierigkeiten.

➤ Ghostbusters (Netflix): Peter Venkman, Ray Stantz und Egon Spengler arbeiten an der Columbia University, wo sie sich mit paranormalen Aktivitäten beschäftigen. Endlich hätten sie den Beweis für übernatürliche Phänomene, werden sie auch schon vom Campus der Uni geworfen. Zu unwichtig und teuer seien ihre Forschungen. Frisch in der Arbeitslosigkeit angekommen, aber mit dem Wissen um die Existenz übernatürlicher Phänomene und Geisterwesen, beschließen sie, eine zukunftsweisende Idee umzusetzen: Sie gründen ein Geisterjäger-Unternehmen.

Die drei Wissenschaftler gründen ein Geisterjäger-Unternehmen. © Columbia Pictures

➤ Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft (Amazon Prime): Felix' Vater hat in Dubai ein Jobangebot, deshalb muss die Familie wegziehen. Das passt Felix aber gar nicht. Deshalb werden seine Eltern nach einer mysteriösen Begegnung mit einem Geist kurzerhand geschrumpft. Dann muss sich Felix nicht nur mit seinen winzigen Eltern herumschlagen, sondern auch mit dem Spuk, der auf seiner Schule vor sich geht. Dort treiben nämlich ehemalige Direktoren als Gespenster ihr Unwesen

👀 Bunte Serientipps zum Bingen

➤ Lovesick (Netflix): Ansteckend sind nicht nur Coronaviren sondern auch Chlamydien – und zwar durch Sex. Damit hat der gefühlsverwirrte Dylan zu kämpfen. Er muss alle Sex-Partnerinnen über seine Infektion benachrichtigen. Folge für Folge blicken wir mit Dylan zurück.

Der Womanizer Luke berät seinen besten Freund Dylan bei Frauenproblemen. © Netflix

➤ Bad Banks (Netflix): In der Serie über die Investmentbankerin Jana spielt auch Tobias Moretti eine Rolle. Er verkörpert den Finanzvorstand bei der Deutschen Global Invest. Die Serie über die Frankfurter Bankenwelt stellt den Sexismus in der Finanzbranche an den Pranger.

➤ UnREAL (Amazon Prime): Unreal blickt beim Bachelor hinter die Kulissen. Besser gesagt bei der fiktiven Realityshow "Everlasting". Die Produktionsassistentin Rachel muss auf Anweisung ihrer Chefin Quinn für Dramatik in der Show sorgen. Quinn und Rachel ist dabei kein Mittel zu dreist, um einen Konflikt zu schaffen.

➤ When they see us (Netflix): Einer der größten US-Justizfälle wurde mit "When they see us" in eine Serie gepackt, die einen so schnell nicht mehr loslässt. Die Netflixproduktion (2019) basiert auf den Ereignissen rund um die Vergewaltigung der damals 28-jährigen Trisha Meili im New Yorker Central Park im Jahr 1989 und den damit zusammenhängenden Festnahmen fünf unschuldiger jugendlicher Tatverdächtiger.

Korey Wises Story ist besonders dramatisch, weil er der älteste unter den unschuldigen Buben war. © Netflix

➤ Elite (Netflix): Drei Schüler aus ärmlichen Verhältnissen können durch ein Stipendium eine Eliteschule in Spanien besuchen. Schon bald geraten sie mit einigen wohlhabenden Mitschülern aneinander, was schließlich zu einem Mord führt. Fans können sich freuen: Am Freitag erscheint die dritte Staffel.

➤ Fleabag (Amazon Prime): Gleich sechs Emmys räumte "Fleabag" bei der Preisverleihung im vergangenen September ab – und das zurecht. Die chaotische, leicht perverse, wütende aber auch trauernde Fleabag (Pheobe Waller-Bridge) schaut gerne Pornos, schläft mit jedem Mann, der in ihre Nähe kommt, und schnorrt sich durchs Leben. Doch lernt man erst mal ihre Familie und ihre Vergangenheit kennen, erklärt sich so einiges. Die zwei Staffeln sind schneller weggeschaut als man glaubt.

Die Haupfigur "Fleabag" flirtet des öfteren mit der Kamera. © Netflix

➤ Sex Education (Netflix): Der unscheinbare Otis hat dank seiner Mutter, einer Sexualtherapeutin, alle Antworten parat. Daher will seine rebellische Mitschülerin Maeve in der Schule eine Sextherapieklinik eröffnen.

📺 Das läuft im Fernsehen

➤ Let's dance (RTL): Dancing Stars in Österreich fällt leider Corona-bedingt aus. Wer aber trotzdem nicht auf tanzende Promis verzichten mag, kann auf das deutsche Format ausweichen. Unter den Kandidaten sind Ilka Bessin ("Cindy aus Marzahn"), Luka Hänni (DSDS) und Laura Müller (Der Wendler).

➤ The Masked Singer (Puls4): Das internationale Erfolgsformat läuft am Samstag um 20.15 Uhr in Österreich – allerdings ohne Publikum. Das Konzept von "The Masked Singer" ist schnell erklärt: Acht prominente Teilnehmer aus verschiedenen Lebensbereichen werden in aufwendigen Kostümen bekannte Popnummern zum Besten geben. Wer sich hinter der Maskierung versteckt, ist ein gut gehütetes Geheimnis und wird erst beim Verlassen der Show gelüftet. Denn für alle gilt: Wer beim Publikum durchfällt, für den hat es sich ausgesungen. Die Promis werden als Yeti, Falke, Geistergräfin, Karpfen-Diva, Steinbock, Katze, Klimaheld und Lipizzaner zu erleben sein. Moderiert wird "The Masked Singer Austria" von Arabella Kiesbauer. In Deutschland ist die Sendung bereits angelaufen. Dort fragen sich schon viele, wer sich als Faultier verkleidet hat:

📽 Video | Wer steckt hinter dem Faultier?

➤ ORF-1-Freistunde: Mit den am kommenden Mittwoch (18. März) beginnenden Schulschließungen aufgrund des Coronavirus startet der ORF ein neues Format. In der dreistündigen ORF-1-Freistunde ab 9 Uhr werden etwa Universum-Dokus gezeigt sowie stündlich eine speziell für Schüler gestaltete Zeit im Bild namens ZIB Zack. In der bis zum Ende der Schulschließungen anberaumten Freistunde gibt es dann etwa Folgen von Newton, Dok 1 und den Science Busters. Moderiert wird die ORF-1-Freistunde von Fanny Stapf.

➤ Freud (ORF/Netflix): Die erste österreichische Netflix-Produktion geht an den Start. Der achtteilige Mystery-Thriller rund um Sigmund Freud, der im Wien der Jahrhundertwende auf Mörderjagd geht, wurde gemeinsam von ORF und Netflix produziert. Ab Sonntag ist die TV-Serie zunächst im ORF zu sehen. Ab 23. März sind dann alle acht Episoden von Freud weltweit bei Netflix verfügbar.

🎤 Kreative Problemlösung für Poetry Slam

Auch für Poetry Slams vor Publikum heißt es erstmal Stopp. Allerdings gibt es bereits eine Lösung: Slam if you can veranstaltet am Samstag um 19 Uhr den ersten Online Poetry Slam. An einem "geheimen Ort" treten sechs Slammer vor die Kamera und tragen ihre Texte vor. Das Streaming-Publikum bestimmt via Online-Voting den Gewinner des Abends.

🎧 Podcasts boomen

➤ Verbrechen (Zeit online): Eine Frau, die ihren Mann erschießen lässt. Kommissare, die Geständnisse aus Verdächtigen herauskitzeln. Lügende Zeugen und unschuldige, die in die Mühlen der Strafjustiz geraten. Über spannende Kriminalfälle und was hinter ihnen steckt sprechen Sabine Rückert und Andreas Sentker im Verbrechen-Podcast der Zeit. Tipp: Folge "110 – Bei Anruf Tod"

➤ #100malMusiklegenden (podcast.eins): Legendäre Lieder, mit denen man oft ganz persönliche Geschichten verbindet, stellt Markus Dreesen in seinem Podcast vor. Dabei verrät er pikante Details von Bands und Musikern – Intrigen, Liebesgeschichten und Skandale bleiben nicht aus.

Markus Dreesen stellt in jeder Folge einen legendären Song und die Geschichte dahinter vor. © Podcast Eins/Markus Dreesen

➤ Servus, Grüezi, Hallo (Zeit online): Ein Österreicher, ein Schweizer und ein Deutscher reden jeden Mittwoch über aktuelle Themen, die ihre Länder beschäftigen. Die drei Journalisten lassen es nicht aus, sich über die anderen Länder, aber auch ihre eigenen Landsleute lustig zu machen.