Gut zu wissen: Was man in der Corona-Quarantäne streamen kann

Innsbruck – Quarantäne, Ausgangssperre, Verkehrsbeschränkungen: Wenn wir also schon zuhause sitzen, muss zumindest die Unterhaltung daheim gesichert sein. Ob für Freunde des Österreichischen Films, Arthausliebhaber oder Netflix-und-Chiller - hier ist für jeden etwas dabei. Und alle, die genug vom Fernsehen haben, können auf spannende Podcasts ausweichen, Konzerte von Chris Martin, John Legend etc. live mitverfolgen oder sich kulturell mit den digitalen Angeboten von Treibhaus und den Tiroler Landesmuseen weiterbilden.

⏳Filme zur Zeitumstellung: Gefangen in der Wiederholungsschleife

Am Wochenende wird – Coronavirus hin oder her – wieder einmaldie Zeit umgestellt. Und auch Hollywood spielt gerne mit der Idee von verschobenen Zeitachsen.

➤ Zu den großen Klassikern des Zeitgenres gehört die Science-Fiction-Reihe "Zurück in die Zukunft": Der visionäre Tüftler Emmett "Doc" Brown entwickelt eine Maschine, mit der er und der junge Marty McFly durch die Jahre reisen können. Doch was als Abenteuer beginnt, entpuppt sich schon bald als Risiko. Denn was ist, wenn sich die eigenen Eltern in der Vergangenheit gar nicht ineinander verlieben? Oder wenn man plötzlich im Wilden Westen landet? Auch 35 Jahre nach dem ersten "Zurück in die Zukunft"-Film mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd haben die drei Werke nichts an ihrer Unterhaltsamkeit verloren. Wie Regisseur Robert Zemeckis wendungsreich die vielen schrägen Verwicklungen durch die Zeitreisen ausspielt, ist immer noch so unterhaltsam wie komisch.

➤ Überhaupt sind Zeitverschiebungen ein ideales Thema für Komödien. Bestes Beispiel dafür ist "Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993. Bill Murray erlebt darin den Albtraum schlechthin: Als Wetteransager Phil Connors wacht er jeden Morgen auf – und erlebt ein und denselben Tag immer wieder neu. Doch das Erlebte geht nicht spurlos an ihm vorbei. Der arrogante und zynische Phil merkt, dass er den Verlauf des Tages beeinflussen kann, und kämpft schließlich um die Liebe zu seiner Kollegin Rita (Andie MacDowell). Die Zeitschleife wandelt Phil so, dass er sein Leben grundlegend ändert.

➤ Die Zeit zurückdrehen und die Vergangenheit so neu ordnen, dass die Gegenwart davon profitiert – auf diese Idee setzen auch zahlreiche Actionwerke und Dramen. David Bowies Sohn Duncan Jones etwa erzählt in "Source Code" von dem Armeeangehörigen Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), der wiederholt die letzten acht Minuten in einem Zug erlebt und in dieser Zeit versuchen muss, den Attentäter ausfindig zu machen.

📽 Video | Jake Gyllenhaal versucht in "Source Code" ein Attentäter zu finden

➤ In der gesamten "Terminator"-Reihe geht es nicht nur für Arnold Schwarzenegger darum, die Zukunft durch einen Mord in der Vergangenheit – oder dessen Verhinderung – zu ändern.

➤ Auch Tom Cruise findet sich in "Edge of Tomorrow" in einer Zeitschleife wieder. Als Major William "Bill" Cage stirbt er im Kampf der Menschen gegen Aliens mehrmals und wacht jedes Mal 24 Stunden vor dem Vorfall auf. Cages Ziel: Seine Fähigkeiten so nutzen, dass die Menschen die Schlacht gegen die Außerirdischen gewinnen können.

➤ Manchmal muss aber gar nicht die ganze Welt gerettet werden. Manchmal kann es schon helfen, wenn man sein eigenes Leben dank wundersamer Zeitverschiebungen in die richtigen Bahnen lenken kann. So lässt Woody Allen in seinem Oscar-prämierten "Midnight in Paris" das Paris der 1920er Jahre wieder aufleben: Bei einem Besuch in der französischen Hauptstadt landet der Drehbuchautor Gil Pender (Owen Wilson) in der Vergangenheit und trifft auf diese charmante Weise seine Vorbilder wie Ernest Hemingway und F. Scott Fitzgerald.

Zwischen Gil (Owen Wilson) und Inez (Rachel McAdams) läuft es in Midnight in Paris nicht so wie geplant. © Filmladen/Concorde

➤ Romantisch geht es auch in "Alles eine Frage der Zeit" mit Rachel McAdams und Margot Robbie zu, wo der 21-jährige Tim von seinem Vater erfährt, dass er in die Vergangenheit reisen kann. Was für eine großartige Möglichkeit, um die große Liebe seines Lebens zu finden! Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht, stattdessen wird es teilweise ziemlich turbulent.

➤ Einen der wohl originellsten und anrührendsten Filme über die Verschiebung von Zeit hat allerdings Sofia Coppola geschaffen. In "Lost in Translation – Zwischen den Welten" lernen sich die US-Amerikaner Bob Harris (Bill Murray) und Charlotte (Scarlett Johansson) in Tokio kennen, wo beide wegen des Jetlags nachts nicht schlafen können. Einfühlsam porträtiert Coppola die Annäherung dieser zwei einsamen Seelen und fängt auf einzigartige Weise das Gefühl von Verlorenheit ein. Dieses mit einem Oscar ausgezeichnete Drama ist dabei aber nicht nur melancholisch. Es zeigt zugleich eine Chance auf: Manchmal hilft eine Ausnahmesituation, sein Leben neu zu ordnen.

💻 Streaming

🎬 Diese Filme sind im März neu auf den Streaming Plattformen

➤ I, Tonya (Netflix): Als Sharon Tate war sie kürzlich in Quentin Tarantinos Hollywood-Hommage „Once Upon a Time in Hollywood“ zu sehen, nun gibt es auf Netflix den Film, mit dem Margot Robbie ihren internationalen Durchbruch feierte: In „I, Tonya“ spielte sie vor drei Jahren die Eiskunstläuferin Tonya Harding – die ihre Eislaufkollegin Nancy Kerrigan 1994 mit einer Eisenstange angriff und ihr das Bein zertrümmerte. Der Film von Craig Gillespie fokussiert auf die Widersacherin Tonya Harding, die aus einfachen Verhältnissen stammte. In der Hauptrolle glänzt die australische Schauspielerin Robbie, die diese strauchelnde Figur intensiv verkörpert. „Für eine Weile wurde ich geliebt. Dann wurde ich gehasst. Dann war ich nur noch eine Lachnummer“, sagt sie als Harding. Für ihre Leistung wurde Robbie für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. „I, Tonya“ soll ab Sonntag (22. März) bei Netflix abrufbar sein.

➤ The Dark Knight (Netflix): Schon fast nostalgisch macht der Klassiker aus dem Jahr 2008. Seit Anfang März ist The Dark Knight auf Netflix. Mit brillantem Verstand und grotesk geschminktem Gesicht versucht der Joker, Batmans Revier ins Chaos zu stürzen.

🏰 Disney+ startet in Österreich Am Dienstag (24. März) startet der neue Streamingdienst Disney+ in Österreich. Mehr als 1000 Filme und Serien des Unterhaltungsimperiums, zu dem auch die Superhelden-Filme von Marvel, "Star Wars" und die Animationsfilm-Schmiede Pixar gehören, finden sich auf der Plattform. Gezeigt werden sollen auch Dokumentationen des Senders National Geographic. Zu den Disney+-Originalen zählen "High School Musical: Das Musical: Die Serie", die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" und eine Neuverfilmung von "Susi und Strolchi".

➤ The Purge – Die Säuberung (Amazon Prime): Der Thriller (2013) spielt im Jahr 2022. Die US-Regierung erlaubt den Bürgern eine straffreie Nacht pro Jahr, um die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Zu Recht haben die potenziellen Opfer Angst vor den drohenden Verbrechen – denn sogar Mord bleibt straffrei. Um die Nacht zu überstehen, schließt sich der Verkäufer von Sicherheitssystemen, James Sandin, mit seiner Familie in seinem Haus ein. Doch für die Familie beginnt damit ein Albtraum.

➤ Molly's Game: Alles auf eine Karte (Netflix): Einer der besten Drehbuchautoren, Aaron Sorkin, hat sich der Biografie von Molly Bloom angenommen: Aufgrund einer Verletzung ist die Skifahrerin gezwungen, ihre Karriere zu beenden. In ihrem Leben nach dem Profisport organisiert die junge Frau illegale Pokerwettbewerbe für die Elite Hollywoods. Doch neben Schauspielern und Sportstars nimmt auch die russische Mafia an ihren Turnieren teil. Das macht das FBI auf Molly aufmerksam. Schließlich ist sie auf die Unterstützung des Strafverteidigers Harlie Jaffey angewiesen. Ab Sonntag ist der Film auf Netflix zu sehen.

Jessica Chastain spielt die ehemalige Skirennläuferin Molly. © Motion Picture Artwork/STX Financing

👨‍👩‍👧‍👦 Die Klassiker unter den Familienfilmen

➤ Shrek (Netflix) Um wieder Ruhe in den heimischen Sumpf zu bringen, lässt sich der Oger Shrek vom bösen Lord Farquaad überreden, die schöne Prinzessin Fiona aus den Händen eines Drachen zu befreien. Ungewollte Unterstützung erhält Shrek von einem sprechenden Esel, der sich wie eine Klette an seine Fersen heftet. Doch der Kampf gegen den bösen Drachen in der Schlossruine schweißt die beiden zusammen – und auch Fiona erkennt zunehmend Shreks Qualitäten.

➤ Garfield (Netflix): Der Lasagne liebende Kater hat schon als Comic die Massen begeistert. In der Realverfilmung (2004) kämpft der Montage hassende Kater um die Zuneigung seines Besitzers, als mit Hund Odie ein neues Haustier einzieht.

➤ Das fliegende Klassenzimmer (Amazon Prime): Das Leben in einem Internat ist nicht einfach für Johnny, Sebastian, Matz und ihre Freunde. Neben dem Kleinkrieg mit den Realschülern stehen sie wegen der Proben für das Theaterstück unter Druck. Die Buben bringen sich in allerlei Schwierigkeiten.

➤ Ghostbusters (Netflix): Peter Venkman, Ray Stantz und Egon Spengler arbeiten an der Columbia University, wo sie sich mit paranormalen Aktivitäten beschäftigen. Endlich hätten sie den Beweis für übernatürliche Phänomene, werden sie auch schon vom Campus der Uni geworfen. Zu unwichtig und teuer seien ihre Forschungen. Frisch in der Arbeitslosigkeit angekommen, aber mit dem Wissen um die Existenz übernatürlicher Phänomene und Geisterwesen, beschließen sie, eine zukunftsweisende Idee umzusetzen: Sie gründen ein Geisterjäger-Unternehmen.

Die drei Wissenschaftler gründen ein Geisterjäger-Unternehmen. © Columbia Pictures

➤ Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft (Amazon Prime): Felix' Vater hat in Dubai ein Jobangebot, deshalb muss die Familie wegziehen. Das passt Felix aber gar nicht. Deshalb werden seine Eltern nach einer mysteriösen Begegnung mit einem Geist kurzerhand geschrumpft. Dann muss sich Felix nicht nur mit seinen winzigen Eltern herumschlagen, sondern auch mit dem Spuk, der auf seiner Schule vor sich geht. Dort treiben nämlich ehemalige Direktoren als Gespenster ihr Unwesen

👀 Bunte Serientipps zum Bingen

➤ Narcos (Netflix): In drei Staffeln zeichnet die Serie Narcos die Machenschaften der Drogenkartelle in den 1980er und 90er Jahren in Kolumbien nach. Neben dem Aufstieg und Fall des Drogenbarons Pablo Escobar in den 1980er Jahren wird der Kampf der Drug Enforcement Agency gegen die Drogenbosse Kolumbiens gezeigt. Für alle, die davon nicht genug bekommen können, geht es mit zwei Staffeln Narcos: Mexico weiter.

💭 TV-Kritik: Wenn das Universum anklopft Was tun, wenn ein unbekanntes, offensichtlich extraterrestrisches Objekt auf der Erde auftaucht? Mit dieser Mutter aller Science-Fiction-Fragen beschäftigen sich unzählige Bücher, Filme und Serien. Man könnte meinen, das Thema sei ausgelutscht. Manchmal wird man eines Besseren belehrt. Zum Beispiel von Another Life. Die Story der Netflix-Serie, kurz erklärt: Ein fremdes Artefakt taucht auf der Erde auf. Was es hier soll, weiß man nicht – es schweigt. Also macht sich ein Team auf den Weg in ferne Galaxien, um seinen Ursprung zu ergründen. Und herauszufinden, was die fremde Intelligenz von uns will – und ob sie uns freundlich gesinnt ist. Ohne den originellsten Plot zu haben, punktet die Serie mit der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, und ist nicht zuletzt eines: spannend. Vor allem aber bietet sie eine mögliche Antwort auf die Frage: Sind wir da draußen alleine – und falls nein, was dann? Matthias Sauermann

➤ Lovesick (Netflix): Ansteckend sind nicht nur Coronaviren sondern auch Chlamydien – und zwar durch Sex. Damit hat der gefühlsverwirrte Dylan zu kämpfen. Er muss alle Sex-Partnerinnen über seine Infektion benachrichtigen. Folge für Folge blicken wir mit Dylan zurück.

Der Womanizer Luke berät seinen besten Freund Dylan bei Frauenproblemen. © Netflix

➤ Bad Banks (Netflix): In der Serie über die Investmentbankerin Jana spielt auch Tobias Moretti eine Rolle. Er verkörpert den Finanzvorstand bei der Deutschen Global Invest. Die Serie über die Frankfurter Bankenwelt stellt den Sexismus in der Finanzbranche an den Pranger.

➤ UnREAL (Amazon Prime): Unreal blickt beim Bachelor hinter die Kulissen. Besser gesagt bei der fiktiven Realityshow "Everlasting". Die Produktionsassistentin Rachel muss auf Anweisung ihrer Chefin Quinn für Dramatik in der Show sorgen. Quinn und Rachel ist dabei kein Mittel zu dreist, um einen Konflikt zu schaffen.

➤ When they see us (Netflix): Einer der größten US-Justizfälle wurde mit "When they see us" in eine Serie gepackt, die einen so schnell nicht mehr loslässt. Die Netflixproduktion (2019) basiert auf den Ereignissen rund um die Vergewaltigung der damals 28-jährigen Trisha Meili im New Yorker Central Park im Jahr 1989 und den damit zusammenhängenden Festnahmen fünf unschuldiger jugendlicher Tatverdächtiger.

Korey Wises Story ist besonders dramatisch, weil er der älteste unter den unschuldigen Buben war. © Netflix

➤ Elite (Netflix): Drei Schüler aus ärmlichen Verhältnissen können durch ein Stipendium eine Eliteschule in Spanien besuchen. Schon bald geraten sie mit einigen wohlhabenden Mitschülern aneinander, was schließlich zu einem Mord führt. Fans können sich freuen: Am Freitag erscheint die dritte Staffel.

💭 TV-Kritik: Drogenkartell statt Meer und Sandstrand Jhon Jairo Velásquez ist ehemaliger Auftragsmörder und rechte Hand des Drogenbarons Pablo Escobar. In der Serie Dark Tourist (Netflix) hat der Mann, der 300 Morde gestand, seinen großen Auftritt. Er habe sich geändert, sagt er erst-um kurz darauf über seine Taten zu scherzen. Der Auftakt zu einem verstörenden Fernsehabend. In der Serie spürt der Journalist David Farrier dem Phänomen nach, dass Touristen statt Sandstrand und Meer möglichst makabre Reiseziele wählen. Er besucht Orte wie die zerstörten Ruinen um Fukushima (inklusive anschlagendem Geigerzähler) bis hin zum berühmt-berüchtigten Medellin in Kolumbien. Manchmal erlaubt der Einblick in unschöne Lebenswelten, den Horizont zu erweitern. Meist fragt man sich jedoch, ob es nötig ist, jemandem wie Velásquez eine solche Bühne zu bieten. Und man ärgert sich über die jämmerlichen Versuche von Farrier, dies zu rechtfertigen oder Kritik an dem Serienmörder anklingen zu lassen. Matthias Sauermann

➤ Fleabag (Amazon Prime): Gleich sechs Emmys räumte "Fleabag" bei der Preisverleihung im vergangenen September ab – und das zurecht. Die chaotische, leicht perverse, wütende aber auch trauernde Fleabag (Pheobe Waller-Bridge) schaut gerne Pornos, schläft mit jedem Mann, der in ihre Nähe kommt, und schnorrt sich durchs Leben. Doch lernt man erst mal ihre Familie und ihre Vergangenheit kennen, erklärt sich so einiges. Die zwei Staffeln sind schneller weggeschaut als man glaubt.

Die Haupfigur "Fleabag" flirtet des öfteren mit der Kamera. © Netflix

➤ Sex Education (Netflix): Der unscheinbare Otis hat dank seiner Mutter, einer Sexualtherapeutin, alle Antworten parat. Daher will seine rebellische Mitschülerin Maeve in der Schule eine Sextherapieklinik eröffnen.

💭 TV-Kritik: Ein Gefängnis unter Palmen und im Kopf Wer sich schon einmal gefragt hat, wie das Gefängnis der Zukunft wohl aussieht, findet nun eine mögliche Antwort: Zumindest in der Vision von Netflix ist es tropisch, paradiesisch und trotzdem grausam. In The I-Land wagen die Filmemacher ein Gedankenexperiment. Was passiert, wenn man mehrere Schwerverbrecher zusammen auf eine einsame Insel schickt-jedoch ohne jegliche Erinnerung? Sie wissen also nicht, wer sie sind, wo sie sind-und was sie getan haben. Was passiert, wenn man die Karten auf diese Art neu mischt? Kann man sich so ändern und noch einmal neu beginnen? Nach wackligem Start nimmt The I-Land zunehmend Fahrt auf. Die Miniserie entwickelt sich mit Fortdauer zu einem spannenden Scifi-Thriller, der sich mit den Untiefen des menschlichen Charakters auseinandersetzt. Genau hier hakt es jedoch auch. Die Idee würde viel mehr hergeben-und am Ende vermisst man etwas Tiefgang. Matthias Sauermann

⛰️Streaming aus Österreich

International dominieren im Onlinefilmgeschäft die großen Player wie Netflix, Amazon Prime oder das neue Disney+. Der österreichische Film hingegen spielt bei den Streaminggiganten noch nicht einmal in der zweiten Reihe eine nennenswerte Rolle. Anders sieht das bei Anbietern wie der ORF-Video-on-Demand Plattform Flimmit aus – oder dem Konkurrenzprodukt unter dem Markennamen Kino VOD Club.

Mit dem Kino VOD Club hat sich Österreichs Kinobranche 2017 verbündet, um den heimischen Film ins Streamingzeitalter zu heben – und nicht zuletzt, um sich selbst einen neuen Finanzierungsweg zu öffnen. Mittlerweile hat man rund 350, primär österreichische Kinofilme verschiedenster Couleur im Angebot. Dort stehen die Filme nach Ablauf einer halbjährlichen Sperrfrist ab Kinostart zur Verfügung und können für den Einzelpreis von 4,90 Euro für 48 Stunden gestreamt werden. Die Einnahmen werden zwischen Kinos, Rechteinhabern und der Plattform selbst gedrittelt.

👉 Zu sehen gibt es dort Dokus wie #unibrennt oder Bauer unser, Dramas wie Das finstere Tal mit Tobias Moretti oder Die beste aller Welten sowie Komödien wie Was hat uns bloß so ruiniert.

🎞️ Eine Plattform für Arthausliebhaber

Dezidiert an die Arthausliebhaber und die Freunde von Filmklassikern richtet sich indes die im Vorjahr am deutschsprachigen Markt gestartete LaCinetek. Die Kooperation zwischen der französischen Cinematheque des Realisateurs und der Deutschen Kinemathek ist als europäische Video-On-Demand-Plattform auf die Leinwandperlen des 20. Jahrhunderts spezialisiert. Davon hat man momentan gut 1.500 Werke im Angebot. In Zeiten des gesellschaftlichen Stillstandes dank Corona hat man nun die Preise halbiert. Bezahlt wird nun entweder für das Ausleihen (zwischen 1,50 und 2 Euro) oder das Kaufen sprich Download eines Films (für 4 Euro).

📺 Das läuft im Fernsehen

➤ Letzte Folge Lindenstraße Lindenstraße (ARD): Für Fans der "Lindenstraße" war der Sonntagabend stets heilig: 18.50 Uhr saßen sie vor dem Fernseher – Woche für Woche, jahrelang. Bald müssen sie diese Zeit anders verbringen: Am Sonntag (29. März) läuft die letzte Folge der deutschen Kultserie in der ARD – nach fast 35 Jahren.

➤ Let's dance (RTL): Dancing Stars in Österreich fällt leider Corona-bedingt aus. Wer aber trotzdem nicht auf tanzende Promis verzichten mag, kann auf das deutsche Format ausweichen. Unter den Kandidaten sind Ilka Bessin ("Cindy aus Marzahn"), Luka Hänni (DSDS) und Laura Müller (Der Wendler).

➤ The Masked Singer (Puls4): Das internationale Erfolgsformat läuft am Samstag um 20.15 Uhr in Österreich – allerdings ohne Publikum. Das Konzept von "The Masked Singer" ist schnell erklärt: Acht prominente Teilnehmer aus verschiedenen Lebensbereichen werden in aufwendigen Kostümen bekannte Popnummern zum Besten geben. Wer sich hinter der Maskierung versteckt, ist ein gut gehütetes Geheimnis und wird erst beim Verlassen der Show gelüftet. Denn für alle gilt: Wer beim Publikum durchfällt, für den hat es sich ausgesungen. Die Promis werden als Yeti, Falke, Geistergräfin, Karpfen-Diva, Steinbock, Katze, Klimaheld und Lipizzaner zu erleben sein. Moderiert wird "The Masked Singer Austria" von Arabella Kiesbauer. In Deutschland ist die Sendung bereits angelaufen. Dort fragen sich schon viele, wer sich als Faultier verkleidet hat:

📽 Video | Wer steckt hinter dem Faultier?

➤ ORF-1-Freistunde: Mit den am Mittwoch (18. März) beginnenden Schulschließungen aufgrund des Coronavirus startet der ORF ein neues Format. In der dreistündigen ORF-1-Freistunde ab 9 Uhr werden etwa Universum-Dokus gezeigt sowie stündlich eine speziell für Schüler gestaltete Zeit im Bild namens ZIB Zack. In der bis zum Ende der Schulschließungen anberaumten Freistunde gibt es dann etwa Folgen von Newton, Dok 1 und den Science Busters. Moderiert wird die ORF-1-Freistunde von Fanny Stapf.

➤ Freud (ORF/Netflix): Die erste österreichische Netflix-Produktion geht an den Start. Der achtteilige Mystery-Thriller rund um Sigmund Freud, der im Wien der Jahrhundertwende auf Mörderjagd geht, wurde gemeinsam von ORF und Netflix produziert. Seit Sonntag (15. März) ist die TV-Serie im ORF zu sehen. Ab 23. März sind dann alle acht Episoden von Freud weltweit bei Netflix verfügbar.

🎭 Theater und Kabarett aus dem Globe

Michael Niawarani und Co mussten zwar ihre Auftritte absagen. Einen kleinen Trost gibt es allerdings: Im Globe Wien Player kann man sich Theaterstücke und Kabarett-Auftritte gratis anschauen. Neben Michael Niawarnis Stücken – darunter seine Inszenierung von Romeo und Julia oder auch Richard III – kann man auch über Otto Jaus' musikalischen Amoklauf lachen.

📔 Nostalgisch: Bravo öffnet Archive

Die Kultzeitschrift bringt ein wenig Licht in dunkle Zeiten, wie es die Bravo selbst nennt und öffnet die Archiv-Pforten. Digital sind dann Ausgaben von 1956 bis zum Jahr 1994 zugänglich:

Das Bravo-Archiv macht Ausgaben aus 39 Jahren zugänglich Und damit auch jede Generation etwas davon hat, gibt’s aus jedem Jahr jeweils eine Ausgabe. Ihr findet hier von 1956 bis zum Jahr 1994 (weil wir erst bis zu diesem Jahr digitalisert haben) jeweils die erste Augabe vollständig und komplett kostenfrei als Download vor. Außerdem gibt’s noch einen BRAVO Starschnitt. Also kramt mal wieder die Scheren und Klebstifte hervor und fangt an zu basteln! 👉 Hier geht's zum Bravo-Archiv.

🎷Treibhaus-Geschichten

Täglich um 18.06 Uhr, also kurz nach den Balkonkonzerten, wird es auf www.treibhaus.at eine neue Geschichte geben (Lieder, Kabarett usw.) geben. Auf der "Treibhaus-Coronathek" bleiben die Geschichten zum nachhören und - schauen. Jeder ist eingeladen, mitzumachen. Näheres dazu auf der Homepage.

🖼️ Museum in Wohnzimmer

Was, aber Museen haben doch geschlossen? Ja, das stimmt. Bis auf die von wichtigen Geschäften sind zur Zeit die meisten Türen versperrt. Einige Museen öffnen allerdings ihre virtuellen Tore.

➤ So auch die Tiroler Landesmuseen:

Seit Mittwoch (18. März) werden Kunst und Kultur über Facebook, Instagram, Twitter und YouTube vermittelt. Es wird digitale Fotostrecken und Führungen, persönliche Videos zu den Meisterwerken, Mitmachvideos und Mittagsmeditationen auf YouTube geben.

⛪ Gottesdienst

ORF Tirol überträgt Gottesdienst am Palmsonntag

Das ORF Radio Tirol übertragt den Gottesdienst am Palmsonntag, 5. April, um 10 Uhr mit Bischof Hermann Glettler live aus dem Bischofshaus. Die Messfeier ist auch über Radio Maria zu empfangen.

🎧 Podcasts boomen

➤ Verbrechen (Zeit online): Eine Frau, die ihren Mann erschießen lässt. Kommissare, die Geständnisse aus Verdächtigen herauskitzeln. Lügende Zeugen und unschuldige, die in die Mühlen der Strafjustiz geraten. Über spannende Kriminalfälle und was hinter ihnen steckt sprechen Sabine Rückert und Andreas Sentker im Verbrechen-Podcast der Zeit. Tipp: Folge "110 – Bei Anruf Tod"

➤ #100malMusiklegenden (podcast.eins): Legendäre Lieder, mit denen man oft ganz persönliche Geschichten verbindet, stellt Markus Dreesen in seinem Podcast vor. Dabei verrät er pikante Details von Bands und Musikern – Intrigen, Liebesgeschichten und Skandale bleiben nicht aus.

Markus Dreesen stellt in jeder Folge einen legendären Song und die Geschichte dahinter vor. © Podcast Eins/Markus Dreesen

➤ Servus, Grüezi, Hallo (Zeit online): Ein Österreicher, ein Schweizer und ein Deutscher reden jeden Mittwoch über aktuelle Themen, die ihre Länder beschäftigen. Die drei Journalisten lassen es nicht aus, sich über die anderen Länder, aber auch ihre eigenen Landsleute lustig zu machen.

➤ Corona Virus Update (NDR Info): Wer sich über das Coronavirus informieren will, kann sich neben dem Live-Blog der TT.com auch mit dem täglichen Corona Virus Update von NDR Info auf dem Laufenden halten. Christian Drosten, einer der führenden Virus-Forscher Deutschlands, spricht – ohne Panik zu verbreiten – über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen über Sars-CoV-2.

🎤 Konzerte hören und sehen

➤ Die Macher der Plattform dringeblieben.de veranstalten derzeit regelmäßig Events, die eigentlich in gut gefüllten Clubs und Bars stattfinden. Neben Konzerten auch DJ-Sets, Theateraufführungen und sogar Cocktailkurse.

➤ iHeartRadio Living Room Concert for America: Musikstars wie Billie Eilish, Mariah Carey, Tim McGraw, Alicia Keys und die Backstreet Boys wollen während der Coronavirus-Krise für einen guten Zweck in ihren eigenen vier Wänden ein Konzert geben. Der britische Superstar Elton John (73) werde die „Wohnzimmer"-Aktion unter dem Namen "iHeartRadio Living Room Concert for America" moderieren, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Demnach werden die Künstler in ihren Wohnzimmern alleine auftreten und sich dabei selber mit dem Smartphone filmen. Der einstündige Zusammenschnitt des Events soll am Sonntag (29. März) beim US-Sender Fox, im Radio und im Internet ausgestrahlt werden. Musiker und Zuschauer werden aufgerufen, für Notdienste zu Spenden, die in der Coronavirus-Krise im Einsatz sind.

➤ Manu Delago: "Nicht wirklich überraschend" seien alle seine Konzerte dieser Tage abgesagt worden, erzählt der Tiroler Musiker Manu Delago in einem Video auf seiner Facebook-Seite. Um sich nun die Zeit zu vertreiben und seinen Fans ein kleines Schmankerl zu präsentieren, gibt es am Freitag (20 Uhr) auf seinem Account ein kostenfreies Online-Screening des Musikfilms "Parasol Peak". Für dieses Unterfangen hat sich Delago gemeinsam mit Kollegen vor einigen Jahren auf eine musikalische Bergtour begeben, bei der auch das gleichnamige Album eingespielt wurde. So fein und atmosphärisch die Klänge, so beeindruckend sind die Bilder, die dabei entstanden sind. Im Anschluss wird Delago für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen und stellte auch die eine oder andere musikalische Einlage in Aussicht.

➤ Rolling Stone: Das Musikmagazin Rolling Stone veranstaltet regelmäßig auf seinem Instagram-Kanal Wohnzimmer-Konzerte. Stars spielen jeden Mittwoch um 20 Uhr ein kleines Konzert.

➤ Berliner Clubszene: Unter dem #UnitedWeStream werden täglich ab 19 Uhr DJ-Sets live übertragen.

➤ James Blunt: Der britische Singer-Songwriter gab vergangene Woche ein Geisterkonzert in der Ellbphilharmonie in Hamburg. Aufgrund der Coronakrise musste er seine Hits wie "You're Beautiful" ohne Zuschauer anstimmen. Das Konzert wurde jedoch gestreamt und kann so doch noch angeschaut werden.

➤ Chris Martin: Der Frontmann von Coldplay spielte auf Instagram einen Mini-Gig. Wiederholung nicht ausgeschlossen.

➤ John Legend: Auch der Musiker John Legend schloss sich Chris Martin an und gab auf Instagram ein paar Songs zum Besten. Es sei das erste einer #Together At Home Concert series.

➤ Keith Urban: Der Country-Musiker übertrug ebenfalls einen halbstündigen Gig live auf Instagram. Unterstützung bekam er dabei von seiner berühmten Frau Nicole Kidman.

➤ Jovanotti: Der italienische Popstar befindet sich in Italien derzeit in häuslicher Quarantäne. Damit ihm nicht langweilig wird, veranstaltet er täglich auf Instagram seine "Jova House Party". Dabei spielt er in seinem Wohnzimmer Songs, telefoniert mit anderen Künstlern etc.

➤ Gianna Nannini: Die italienische Rockröhre streamt ebenfalls Hauskonzerte. Sie sitzt in Mailand in ihrem Haus fest und singt gegen die Einsamkeit.

🎻 Für alle, die es klassisch mögen

➤ Metropolitan Opera in New York: Wer lieber Klassik mag als Italo-Hits, der kann sich bestimmt an den Opern der MET erfreuen. Die Metropolitan Opera in New York streamt ihr Bühnenprogramm über ihre Webseite.

➤ Wiener Staatsoper: Auch die Wiener Staatsoper überträgt ihr Programm online.

➤ Auner Quartett: Auch das Auner Quartett bleibt zu Hause. Das hält zwei Mitglieder, nämlich die beiden Geiger Daniel Auner und Barbara de Menezes Galante Auner, jedoch nicht davon ab, am Donnerstag von 14.30 bis 15.15 Uhr als Duo Mozartiano ein Konzert zu geben, mit dem sie Dank Livestream ein deutlich größeres Publikum erreichen, als in ihrem Wohnzimmer tatsächlich Platz hätte. Der Zugang ist gratis, doch auf Wunsch kann man auch eine digitale Konzertkarte spenden. 50 Prozent der Einnahmen werden an die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" gespendet.

➤ Igor Levit: Der Starpianist musste wie viele andere seine Konzerte absagen. Um seine Fans nicht zu enttäuschen, spielte er Frederic Rzewskis Komposition "The People United Will Never Be Defeated" live via Twitter. Mehr als 2000 Zuschauer waren online mit dabei. Ein weiteres Hauskonzert wurde bereits angekündigt.

📖 Lesungen

➤ Österreichische Vorlesetag

Über einen eigenen YouTube-Kanal haben Lesebegeisterte die Möglichkeit in virtueller Form an verschiedenen Lesungen teilzunehmen. Diese finden am 26. März von 9 Uhr bis 18 Uhr Uhr jeweils im Stundentakt statt und sind für Interessierte kostenlos zugänglich. Das bunte Programm reicht dabei von Kinderlesungen, über Jugendliteratur bis hin zur Erwachsenen-Unterhaltung.

Unter den Vorlesenden finden sich auch zahlreiche prominente Leser wie etwa Schauspieler und Kinderbuchautor Erich Schleyer, der österreichische Moderator und Schauspieler Robert Steiner, Fernsehmoderator Tarek Leitner und viele mehr.

➤ Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lesungen zahlreicher Vorleser aufzuzeichnen und diese anschließend in die neue Vorlesetag-Bibliothek auf der Website des Österreichischen Vorlesetags hochzuladen zu lassen. Mehr Infos

➤ Ein Projekt zur Förderung von Autoren hat nun auch das Literaturhaus Salzburg gestartet: Unter dem Titel "Live-Lesen" geht die Kulturinstitution täglich um 20 Uhr auf Sendung. "Wir wollen mit dieser neuen Form von Lesung die Texte und deren Verfasser auch in Zeiten der Corona-Krise im Gespräch halten, Publikum erfreuen und zum Zuhören und Nachlesen animieren", so Literaturhaus Salzburg-Leiter Tomas Friedmann. Zugleich ruft er die Menschen dazu auf, "besonders jetzt Schriftsteller und Verlage zu unterstützen, Bücher zu kaufen und derzeit online über den lokalen Buchhandel zu bestellen – und nicht über den Amazon-Konzern, einen der Hauptgewinner der aktuellen Situation." Am Montag (23. März) liest die junge Autorin Sophie Reyer. Im weiteren Programm finden sich Lesungen von Autorinnen und Autoren wie S Lucia Leidenfrost (26.3.), Raoul Eisele (27.3.) oder die Poetry-Slam-Pioniere Mieze Medusa und Markus Köhle (29.3.) Alle Lesungen bleiben auf der Facebook-Seite des Literaturhauses abrufbar.