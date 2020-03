9500 Tiroler abgeschottet: Paznauntal und St. Anton unter Quarantäne

Innsbruck, St. Anton, Ischgl - Die Bundesregierung hat am Freitag drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkündet, die speziell Tirol betreffen. Besonders hart erwischt es Personen in zwei Wintersportregionen. Das gesamte Paznauntal mit den bekannten Skiorten Ischgl und Galtür wird ab sofort ebenso für zwei Wochen komplett isoliert wie St. Anton am Arlberg.

Rund 9500 Einheimische vorerst abgeschottet

Gäste dürfen trotz der Quarantäne ausreisen, müssen sich aber ausweisen und dazu verpflichten, bis nach Hause durchzufahren. Auch werden die Herkunftsländer der Touristen informiert. Die Quarantäne-Maßnahmen betreffen insgesamt rund 9500 Einheimische. Zusätzlich zu den Einheimischen sind auch noch die Angestellten in den Hotels sowie die österreichischen Urlauber von der 14-tägigen Isolation betroffen. Um wie viele Personen es sich dabei handelt, war vorerst unklar.

© APA

Bürgermeister im Paznauntal gelassen

In zwei der von der Quarantäne betroffenen Gemeinden im Paznaun, See und Kappl, herrscht trotz der Maßnahme der Bundesregierung offenbar relative Gelassenheit. "Das wird sicher gut sein", sagte der Bürgermeister von See, Anton Mallaun. Man werde die Situation "schon bewerkstelligen", sagte auch der Bürgermeister von Kappl, Helmut Ladner.

Die Masse habe sicher Verständnis für die 14-tägige Isolation bzw. Abschottung. Der ein oder andere werde sicher verängstigt sein oder Einbußen für sein Geschäft befürchten, aber: "Die meisten gehen sicher konform mit der Entscheidung". Die Gemeinde See, die rund 1200 Einwohner aufweist, werde auf jeden Fall gut durch diese zwei Wochen kommen. "Da habe ich überhaupt keine Sorge", so Mallaun.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Trotz der optimistischen Annahme, dass die Gemeinde Kappl die Situation gut meistern wird, musste Ladner "schon zwei Mal schlucken, bis man das registriert". Nun müsse man im Dorf schauen, dass die Gäste geordnet abreisen können. Eine Schwierigkeit sei allerdings, dass die betroffenen Gemeinden im Vorfeld keinerlei Information erhalten haben, kritisierte der Bürgermeister.

Unklar sei zudem, ob Einheimische - die etwa in der Bezirkshauptstadt Landeck arbeiten - wieder ins Tal einreisen dürfen. Das erzeuge schon eine gewisse Unsicherheit, sagte Ladner. Ebenso war Ladner bisher nicht klar, ob nun alle Bewohner des Paznauntals tatsächlich in häuslicher Quarantäne bleiben müssen.

Indes sei es für die Gemeinde mit 2.620 Einwohnern kein Neuland, von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Das könne im Winter aufgrund der Schneemengen schon passieren, betonte Ladner.

Kontrollen vor St. Anton. © ZOOM.TIROL

Einsatzstab tagt in St. Anton

In St. Anton am Arlberg tagte indes nach der Verkündung der Maßnahmen am Freitagnachmittag der Einsatzstab. "Wir schauen derzeit, dass wir alles irgendwie auf die Reihe kriegen", sagte Vizebürgermeister Jakob Klimmer. St. Anton zählt rund 2.350 Einwohner.