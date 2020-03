9500 Tiroler abgeschottet: Paznaun und St. Anton unter Quarantäne

Innsbruck, St. Anton, Ischgl – Nachdem knapp zwei Drittel der 170 positiven Coronavirus-Fälle in Tirol (Stand Freitag, 16.30 Uhr) in Zusammenhang mit dem Paznaun sowie St. Anton am Arlberg stehen, hat die Bundesregierung am Freitag drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verkündet. Das gesamte Paznaun mit den bekannten Skiorten Ischgl und Galtür wird ab sofort ebenso für zwei Wochen komplett isoliert wie St. Anton am Arlberg.

Die Quarantäne-Maßnahmen betreffen insgesamt rund 9500 Einheimische sowie Mitarbeiter und österreichische Gäste. Eine Ein- und Ausreise ist nicht möglich. Ausnahmen gelten für Blaulichtorganisationen, die Gesundheitsversorgung bzw. allgemeine Versorgungsfahrten und Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge sowie individuell nicht verschiebbare Fahrten wie etwa jene von Dialysepatienten. Am Coronavirus erkrankte Personen werden vor Ort abgesondert.

Zur Isolierung der Gemeinden sollen auch Bundesheersoldaten zum Einsatz kommen, bestätigte das Land. Im Rahmen einer Verordnung der Bezirkshauptmannschaft wurde ein Assistenzeinsatz angefordert, hieß es.

Gäste werden aufgefordert, Orte zu verlassen

Ausländische Gäste werden aufgefordert, in ihre Heimat zurückzukehren. Alle abreisenden Gäste aus dem Ausland werden registriert, diese können mit einem Formular ausreisen und die eingerichteten Kontrollstellen mit der Registrierungsbestätigung passieren. Zudem wird ihnen ein Informationsblatt mit klaren Anweisungen ausgehändigt, das dazu auffordert, ohne Zwischenstopp auszureisen und sich zu Hause in 14-tägige Heimquarantäne zu begeben sowie die dortige Gesundheitsbehörde zu kontaktieren. Außerdem wird seitens des österreichischen Gesundheitsministeriums der jeweilige Heimatstaat der ausreisenden ausländischen Gäste informiert.

„Für Tirol steht die Gesundheit der Bevölkerung und der Gäste an erster Stelle. Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns auf alle Szenarien einstellen und die Gesundheitsversorgung und Sicherheit in Tirol gewährleisten. Um eine Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich zu verlangsamen und die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheits- und Versorgungssystems in Tirol sicherzustellen, braucht es drastische aber effektive Maßnahmen. Deshalb muss dieser Schritt nun gesetzt werden. Mit der Isolierung dieser Gemeinden wollen wir sicherstellen, dass Menschen, die möglicherweise erkrankt sind, nicht weitere Personen anstecken können. Wir lassen niemanden im Stich. Sowohl unsere Bevölkerung, als auch die MitarbeiterInnen und Gäste können sich darauf verlassen, dass es eine bestmögliche Versorgung für sie gibt“, betonte LH Günther Platter.

Keine Hausquarantäne

Die Isolierungs-Maßnahmen dhaben keine häusliche Quarantäne für die einheimische Bevölkerung, Hotelmitarbeiter und österreichische Urlaubsgäste zur Folge. Es sei eine "Quarantäne für das Tal" angeordnet worden sagte der Bürgermeister von Galtür, Anton Mattle.

Die Betroffenen können sich also in den Orten bewegen, müssten aber klarerweise ihre sozialen Kontakte reduzieren bzw. minimieren, so Mattle, auch ÖVP-Landtagsvizepräsident. Er sprach von einer "sehr schnellen Maßnahme" seitens der Bundesregierung, die viele im Ort überrascht habe. Schließlich gebe es in Galtür keinen einzigen Coronavirus-Fall. "Ich verstehe aber die Gesamtschau der Bundesregierung sowie der Landesregierung. Es gilt, den Virus einzudämmen", meinte der Bürgermeister. Man müsse nun das Beste daraus machen und die angeordneten 14 Tage Abschottung hinter sich bringen.

Grundsätzlich sei es so, dass soziale Kontakte in den betroffenen Gemeinden möglichst niedrig zu halten sind, betonte auch Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabes im Innenministerium. Personen, die keine Symptome haben, könnten aber das Haus verlassen, um sich zu versorgen. Infizierte mit leichten Symptomen müssen klarerweise in häuslicher Quarantäne bleiben. Sollte sich bei Patienten ein schwerer Verlauf entwickeln, werden sie in ein Spital gebracht.

Kontrollen vor St. Anton. © ZOOM.TIROL