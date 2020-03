Paznaun und St. Anton unter Quarantäne: „Das wird eine harte Aufgabe“

„Wir hatten so gut wie keine Info“, berichtet der Kappler Bürgermeister Helmut Ladner. Und dann ging’s rund. Wer darf rein, wer muss raus? Das Telefon stand nicht mehr still. Bereits kurz danach habe die Polizei mit der Überwachung der Sperrzone angefangen, so Ladner. Hinzugezogen wurde auch das Bundesheer im Rahmen eines Assistenzeinsatzes. Rund 30 Soldaten sollen eine geordnete Abreise aus den betroffenen Gebieten unterstützen. Der Einsatz ist bis vorerst 16. März geplant.

Die Szenen, die sich zuvor im Paznaun und in St. Anton abgespielt haben, beschreiben Augenzeugen als „wie in einem schlechten Film“. So seien Gäste teils Hals über Kopf aufgebrochen, um noch aus der Sperrzone zu kommen. Manche sogar zu Fuß, den Koffer in der Hand. Bund und Land haben veranlasst, dass Einheimische und österreichische Gäste sowie Mitarbeiter in den Gebieten bleiben, während ausländische Gäste in ihre Heimat zurückkehren müssen. Augenzeugen zufolge nutzten auch österreichische Gäste das Zeitfenster bis zur Einrichtung der Kontrollstelle, um das Sperrgebiet in letzter Sekunde zu verlassen.