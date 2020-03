Deutsche Herrmann gewann Sprint, ÖSV reist vorzeitig aus Kontiolahti ab

Kontiolahti – Die Österreicherinnen haben am Freitag im 7,5-km-Sprint des Biathlon-Weltcups in Kontiolahti keinen Top-30-Rang erreicht. Beim deutschen Doppelsieg durch Denise Herrmann und Franziska (Preuß (+20,1 Sek./je 1 Strafrunde) kam Christina Rieder als beste ÖSV-Athletin mit einer Strafrunde über den 34. Platz nicht hinaus.

Der Weltverband IBU hat nach einem Team-Meeting am Freitag beschlossen, die Weltcup-Saison nach den Verfolgungsrennen der Damen und Herren am Samstag in Kontiolahti zu beenden. Zuschauer werden nicht zugelassen. Damit fallen die Mixed-Staffelbewerbe am Sonntag aus. Das Weltcup-Finale in Oslo war bereits zuvor abgesagt worden.