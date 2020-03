Mit Ehering an Auto hängengeblieben: Arbeiter in Wattens schwer verletzt

Wattens – Schwerer Arbeitsunfall am Dienstagvormittag in Wattens: Ein 46-Jähriger betankte auf der Ladefläche eines Firmenfahrzeuges ein Benzin-Aggregat. Als er danach vom Auto sprang, blieb er mit seinem Ehering am Fahrzeug hängen und verletzte sich am rechten Ringfinger schwer.