Kickl über Strache: „Macht eher Karriere als Scharlatan“

Wien – Herbert Kickl ist öffentlich rührig. Aussendungen, TV-Auftritte, Pressekonferenzen. Gestern hat er sich zur Causa Coronavirus geäußert. Ist das die stille Übernahme der Parteiführung von Norbert Hofer? „Nein“, sagt Kickl im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Im Übrigen hat Norbert Hofer erst vorvorgestern eine Pressekonferenz abgehalten.“ Zum Einwand, dass er von der Relation her viel präsenter sei als Hofer, befindet Kickl: „Wenn überhaupt, ergibt sich das aus einer Arbeitsteilung, die von Anfang an die Geschäftsgrundlage der neuen Oppositionsphase der FPÖ gewesen ist. Es ist klar, dass ein Dritter Nationalratspräsident im Parlament anders auftritt als ein Klubobmann.“

Dass Hofer, der seit 7. März Obmann der burgenländischen Freiheitlichen ist, ob dieser Funktion als Chef der Bundespartei noch weniger wahrgenommen werden wird, glaubt Kickl nicht, wie er sagt: „Vielmehr wird das Burgenland von seiner bundespolitischen Routine profitieren. Es gab ja in der FPÖ schon länger Stimmen, die gesagt haben: ,Wenn wir einen so starken Burgenländer in der Bundespolitik haben, wäre es gut, wenn er auch die Funktion des Landesparteiobmannes übernähme.‘“

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll Taxirechnungen von Familienmitgliedern über die Partei abgerechnet haben. Dieser Vorwurf ergibt sich laut Krone aus der Einvernahme eines Taxifahrers vom Jänner. Die Rede ist von 38.000 Euro in den Jahren 2016 bis 2019. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit Spesenabrechnungen an die FPÖ: Rechnungen für Einkäufe, Restaurantbesuche und andere Privatausgaben wie Nachhilfestunden sollen über falsche Abrechnungen von der Partei bezahlt worden sein. Strache bestreitet das. (APA, TT)

Ist es denkbar, dass Hofer nach der Wien-Wahl, für die es für die FPÖ derzeit nicht gut ausschaut – auch ob der Kandidatur von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache – wegen eines schlechten Resultats geht oder gegangen wird? Dazu sagt Kickl: „Wenn ich mir die letzten Facebook-Einträge des Herrn Strache – Stichwort ‚Wassertrinken gegen Corona‘ – anschaue, dann traue ich mich zu sagen, dass er noch eher eine Karriere als medizinischer Scharlatan macht denn als erfolgreicher Politiker im Wiener Landtag. Und angesichts der aktuellen Entwicklungen – Stichwort Corona, Stichwort Griechenland – wird das eine Wahl, die unter völlig anderen Vorzeichen stattfinden wird, als wir das jetzt im ,Normalbetrieb’ erwarten würden. Selbst wenn wir die medizinischen Probleme unter Kontrolle haben sollten, dann kommt ökonomisch noch einiges daher. In einer Dimension, in der wir alle sehr gefordert sind – und die klassischen politischen Themen in den Hintergrund geraten.“ Kommt die Wien-Wahl im Herbst zu früh für die von der FPÖ erhoffte Wiedergeburt? Es sei „alles derartig in Bewegung, dass man sich mit Prognosen schwer tut. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass Kandidaten, die bewusst unterschätzt wurden, recht gut abgeschnitten haben.“ Dominik Nepp sei so ein Kandidat.