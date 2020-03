Honda mit neuen Modellen: Über allem thront gewaltige Fireblade

min und ein maximales Drehmoment von 113 Nm bei 12.500 U/min, und das mit einem Gewicht von nur 201 kg. Für die Fire­blade steht auch eine SP-Version zur Verfügung. Ausgestattet mit einer semi-aktiven Öhlins Electronic Control der zweiten Generation, 43-mm-NPX-Gabel vorne und TTX36 Smart-EC Federbein am Hinterrad. Die Bremsanlage beinhaltet neue Brembo Stylema Vierkolben-Radialbremssättel am Vorderrad – am Hinterrad kommt das gleiche Brembo-Bremssystem wie bei der RC213V-S zum Einsatz.

Die Africa Twin in ihrer aktuellen Version ist seit 2016 am Start. Mit der anstehenden Euro-5-Norm bestand Handlungsbedarf und Honda reagiert, indem die Großenduro für das Modelljahr 2020 umfangreich überarbeitet wurde. Angetrieben von einem stärkeren 1100-cm³-Parallel-Twin-Motor verfügen beide Versionen über einen leichteren, schmaleren Rahmen, der die Agilität und den Komfort erhöht. Erstmals bei Honda erhalten die Africa-Twin-Modelle einen neuen 6,5-Zoll-Vollfarben-TFT-Touchscreen. Bei den Fahrdynamikregelsystemen bildet nun ein Sechs-Achsen-Sensor das Daten-Rückgrat. Die Traktionskontrolle soll nun in allen Stufen noch sensibler arbeiten und sich abschalten lassen. Neu ist eine dreistufige, abschaltbare Wheelie-Kontrolle. Auch ein Abheben des Hinterrads wird jetzt unterbunden. Das neue Kurven-ABS kann On- und Offroad. Das Fahrmodi-Angebot bietet vier vorkonfigurierte (Tour, Urban, Offroad, Gravel) sowie zwei frei konfigurierbare Stufen. Die CRF1100L Africa Twin ist auf Offroad-Abenteuer ausgelegt und verfügt über ein kompaktes Design im Rallye-Stil, einen schmäleren 18,8-Liter-Tank, einen niedrigen, fest montierten Windschild und Schlauchreifen in der Serienausstattung. Die CRF1100L Africa Twin Adventure Sports hingegen ist auf Langstrecken-Komfort ausgerichtet. Zur Serienausstattung gehören ein höhenverstellbarer Windschild, ein dreistufiges Kurvenlicht, schlauchlose Reifen sowie ein 24,8-Liter-Tank.