"Nicht fahrtüchtiger" 31-Jähriger verursachte Unfall in Innsbruck

Innsbruck – Im Innsbrucker Stadtgebiet ereignete sich am Samstag kurz nach Mitternacht ein schwerer Auffahrunfall. Um 00.20 Uhr prallte ein 31-jähriger Lenker in der Egger-Lienz-Straße gegen einen an einer roten Ampel haltenden Pkw. Sowohl der 31-Jährige als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs (21 und 19 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Die Autos wurden schwer beschädigt.