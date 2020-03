Psychologin zu Corona-Krise: Routine hilft bei Krisenbewältigung

Wien – Zwar sind wir in Österreich aktuell wegen der Ausbreitung des Coronavirus mit massiven Veränderungen konfrontiert, doch hilft gerade in diesen Zeiten die Beibehaltung oder Entwicklung neuer Routinen, wie die Verhaltenstherapeutin Carmen Cihlena im Gespräch erklärt. Zudem sei wichtig, sich "vertrauenswürdige Quellen" für die Informationsbeschaffung zu suchen.

Das Coronavirus sei ein "externer Stressor, neu, unbekannt, unvorhersehbar und unberechenbar", so Cihelna. Für den Umgang mit einer solchen Situation gebe es "kein Skript", keine Handlungsanleitung wie etwa bei Influenza, weshalb sich bei vielen Menschen schnell ein Gefühl der Ohnmacht einstelle. "Wir sind in dieser Situation auf der Suche nach Orientierung", sagt Cihelna.

Ruhe und einen "klaren Kopf zu bewahren, selbst zu denken", ist für Cihelna ein weiteres Mittel, um gut durch die Krisensituation zu kommen. Gerade in den letzten Tagen haben sich Falschnachrichten über Ausgangssperren und ähnliches via Facebook, Twitter und Co sehr schnell verbreitet. "Jetzt ist es besonders wichtig, sich eine Informationsquelle zu suchen, der man vertraut und nicht alle Infos über soziale Medien so anzunehmen, wie sie mir gezeigt werden", so Cihelna. Sachliche Infos brächten Distanz, in der Folge sei auch eine bessere Einschätzung der Lage möglich.