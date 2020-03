Ihr Herzenswunsch blieb unerfüllt: Verzweifeltes Hoffen auf ein Kind

Mariangela Jaunecker strahlt über das ganze Gesicht, als wir uns zum Interview in einem Restaurant in Kuf­stein treffen. Ihre blonden Locken sind hochgesteckt, sie wirkt glücklich und mit sich im Reinen. Das war nicht immer so. Heute würde sie einiges anders machen, sagt sie, und trinkt erst mal einen Schluck Wasser, bevor sie zu erzählen beginnt. Aber von Anfang an.