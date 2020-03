Pfefferspray-Attacke an Wörgler Schule: 16-Jähriger als Täter ausgeforscht

Wörgl – Wie berichtet, klagten am vergangenen Montag zahlreiche Schüler der Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe in Wörgl über Reizungen der Atemwege, Übelkeit und Schwindelgefühle. Nun konnte – nach diversen Hinweisen – am Samstag ein 16-jähriger Schüler überführt werden.