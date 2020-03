Spielplätze & Restaurants zu, Ex-„Zivis" rekrutiert: Neue Maßnahmen im Überblick

In Tirol gelten die verhängten Maßnahmen in verschärfter Form: Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) kündigte in einer Erklärung am Sonntagvormittag an, eine „Verkehrsbeschränkung" zu verordnen, de facto also eine Ausgangssperre. Ausnahmen seien nur Notfälle oder wenn die Menschen Lebensmittel und Medikamente einkaufen beziehungsweise zur Arbeit müssten.