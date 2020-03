Graf und Unterwurzacher verlegten ihr Training in den Garten

Innsbruck – Die Tiroler Judokämpferinnen Bernadette Graf und Kathrin Unterwurzacher haben sich am Sonntag nach Bekanntwerden der Ausgangsperre in Tirol rasch noch Trainingsgeräte nach Hause geholt, um getrennt voneinander jeweils im eigenen Garten fit und in Form zu bleiben. Sollte sie als Heeressportlerin zum Regalbetreuen eingeteilt werden, hilft sie gerne mit, erklärte Graf.