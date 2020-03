Gut zu wissen: Was in Tirol in Quarantäne noch erlaubt ist und was nicht

Innsbruck – Die Coronavirus-Krise hat in Tirol als letzten Schritt die Quarantäne des Bundeslandes zur Folge. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verordnete diese Mittwochabend in einer Erklärung für alle 279 Tiroler Gemeinden. Doch was bedeutet das genau? Was ist jetzt noch erlaubt, was nicht? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Quarantäneverordnung:

Was bedeutet es, wenn ein Ort unter Quarantäne ist?

Wie schon bei der „Verkehrsbeschränkung" gilt, dass man nicht ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen darf. Alles, was man außerhalb zu erledigen hat, sollte nun aber im eigenen Ort erfolgen (z.B. Einkaufen).

Ausnahmen sind

Berufliche Gründe

Versorgung der Grundbedürfnisse, wenn es keinen Lebensmittelhandel im Ort gibt – diese sollte dann im nächst gelegenen Ort erfolgen

Medizinische Versorgung (auch von Tieren), wenn diese im Ort nicht möglich ist

Geldversorgung, wenn es im Ort keine eigene Bank gibt

Die Rückkehr in den eigenen Wohnort

Berechtigte Gründe zum Verlassen des Landes

Darf ich für den Weg zur Arbeit weiterhin den Ort verlassen?

Ja. Die Einschränkung mit dem „nächst gelegenen Ort“ gilt für die Grundversorgung, wenn sie im eigenen Ort nicht besteht – nicht für die Arbeit.

Was ändert sich zu den bisher bestehenden Verkehrsbeschränkungen?

Bisher konnte aus triftigen Gründen (z.B. Lebensmitteleinkauf, Arzt, Apotheke, Arbeit) die Wohnung oder das Haus verlassen und diese Erledigungen überall in Tirol vorgenommen werden.

❗ NEU: Die Wohnung darf aus diesen bereits bekannten triftigen Gründen nach wie vor verlassen werden, man darf sich allerdings nur im eigenen Gemeindegebiet bewegen. Nur wenn diese Grundbedürfnisse dort nicht erfüllt werden können, darf die Gemeinde verlassen und Erledigungen am nächst möglichen Ort vorgenommen werden.

Aus welchen Gründen darf ich meine Gemeinde nach den neuen generellen Verkehrsbeschränkungen noch verlassen?

Wenn die folgenden Grundbedürfnisse im eigenen Gemeindegebiet nicht abgedeckt werden können, darf es verlassen werden:

🖥 Ausübung beruflicher Tätigkeit

⚕️ Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z.B. Arztbesuch, medizinische Behandlung, Therapie)

🛒 Handlungen zur Versorgung der Bedürfnisse des täglichen Lebens (z.B. Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat

👵👴 Besuch bei Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen in ihrem jeweiligen privaten Bereich

🐶 Handlungen zur Versorgung von Tieren

❗ Laut Land Tirol folgen weitere Informationen hierzu fortlaufend.

Darf ich mein Kind, das von mir getrennt lebt, besuchen?

Ja, dies zählt zu den Grundbedürfnissen, deren Erfüllung jedenfalls garantiert wird.

Wer muss jetzt aus Tirol ausreisen?

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige anderer Staaten, die nicht über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen. Sie haben das Landesgebiet zu verlassen, sofern sie nicht einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nachgehen.

Wer darf nicht mehr aus Tirol ausreisen?

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich derzeit in Tirol aufhalten.

Wer darf noch in Tirol einreisen?

Österreichische Staatsbürger und Staatsangehörige anderer Staaten, die über einen Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol verfügen und sich zur Zeit nicht in Tirol aufhalten. Und Personen, die in Tirol einer beruflichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur oder der Versorgungssicherheit nachgehen.

Was ist der Unterschied zwischen den neuen Beschränkungen und den Sonderregelungen für das Paznaun, St. Anton und Sölden?

Die Sonderregelungen für das Paznaun, St. Anton und Sölden verbieten das Verlassen des Quarantänegebietes auch dann, wenn sich die Arbeitsstelle außerhalb befindet. In den restlichen Gemeinden Tirols darf man aber durchaus zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit das eigene Gemeindegebiet verlassen.

Warum wird zwischen den Sonderregelungen für das Paznaun, St. Anton, Sölden und der Regelung für die restlichen Teile des Landesgebietes unterschieden?

In den Gebieten, für die Sonderregelungen getroffen wurden, haben sich besondere Infektionsherde und Hotspots gebildet. Aus diesem Grund mussten für diese Gebiete alle Mittel ergriffen werden, um ein weiteres Ausbreiten des Virus zu verhindern. Im gesamten Landesgebiet steigt die Zahl der Infizierten, weshalb eine zusätzliche Verschärfung der bestehenden Verkehrsbeschränkungen auch in den restlichen Teilen des Landes notwendig wurde.

Von wann bis wann gelten die Verkehrsbeschränkungen in Tirol?

Die neuen generellen Verkehrsbeschränkungen treten am heutigen Donnerstag in Kraft und gelten bis einschließlich 5. April 2020. Die Sonderregelungen für das Paznaun und St. Anton gelten noch bis einschließlich 28. März. Die Sonderregelung für Sölden gilt noch bis einschließlich 2. April.

Wer überwacht die Maßnahmen?

Die Polizei wird die angeordneten Maßnahmen stichprobenartig kontrollieren. Sie ersucht nach wie vor besonders um Verständnis und Mitwirkung der Bevölkerung.

Welche Geschäfte haben noch geöffnet?

Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tankstellen, Drogerien und Tierversorgungsgeschäfte haben geöffnet. Poststellen und Trafiken bleiben geöffnet. Auch Banken sind geöffnet.

Was ist mit Arztbesuchen? Wie kommen Patienten an ein Rezept?

Arztbesuche sind – mit oben genannten Einschränkungen – prinzipiell möglich. Sinnvoll ist es aber, sich vorher telefonisch zu erkundigen, ob Termine weiter eingehalten bzw. neue vergeben werden.

Wer eine Verordnung für ein Medikament benötigt, kann dies auch telefonisch in der Praxis beantragen. Der Arzt kann das Rezept entweder an den Patienten oder direkt an die betreffende Apotheke schicken.

📞 Bei Fragen nicht den Notruf wählen Der Tiroler Landespolizei-Direktor Edelbert Kohler appelliert an die Bevölkerung, wegen offener Fragen rund um das Ausgehverbot und die Quarantäneverordnung „nicht den Polizei-Notruf" zu wählen. Derartige Fragen würden sehr viele Ressourcen binden.

Können alte, kranke oder Menschen mit Einschränkungen in ihrer Wohnung weiterhin versorgt werden?

Ja.

Lehrer, Pfleger, Hausmeister – wer darf denn noch zur Arbeit?

Prinzipiell ist der Weg zur Arbeit und zurück nach Hause erlaubt. Pädagogen zählen ebenso zu den Berufsgruppen, deren Arbeit nicht aufschiebbar ist, wie Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen, Mitarbeiter von den noch geöffneten Geschäften.

Auch auf Baustellen kann weiter gearbeitet werden. Mitarbeiter von Hausmeisterservices dürfen noch arbeiten. Dies ist laut Land aber jeweils mit den Arbeitgebern abzuklären.

Darf ich spazieren gehen?

Ja, die Bundesregierung hat beschlossen, dass das Spazierengehen alleine oder mit Menschen aus dem eigenen Haushalt erlaubt ist. Es wird aber an die Tiroler Bevölkerung appelliert, den Tiroler Weg freiwillig mitzugehen und das Haus nicht zu verlassen.

📽 Video | Land Tirol stellt klar: Keine Wanderungen und Skitouren

Darf ich auf den Berg gehen? Skitouren oder Wanderungen?

Nein, ganz wichtig ist, dass man nicht zur Skitour oder zum Wandern auf den Berg geht. Alle Einsatzkräfte müssen sich auf das Coronavirus konzentrieren. Es wäre alles andere als optimal, wenn die Einsatzkräfte bei Einsätzen am Berg gebunden sind und nicht für dringend benötigte Einsätze zur Bekämpfung des Coronavirus zur Verfügung stehen können.

Darf der Hund noch ausgeführt werden?

Ja, aber nur mit einer Person und am besten in einem „entlegenen Gebiet", z.B. im Wald. Oder nur für eine ganz kurze Runde.

Was ist mit Tieren, die nicht im Haus sind, zum Beispiel Pferden?

Diese dürfen natürlich ganz normal versorgt werden. Das gehört zur Grundversorgung.

Was ist mit dem Schrebergarten?

Für dringende Versorgungstätigkeiten darf dieser aufgesucht werden.

Kann man sich im Garten, auf Terasse oder Balkon noch aufhalten?

Ja, wichtig ist aber, dabei so wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben wie möglich.

Dürfen Kinder auf den Spielplatz?

Nein, Spielplätze sind geschlossen.

Ist der Besuch im Fitnessstudio oder im Schwimmbad möglich?

Nein, Fitnesscenter und Sportstätten sind geschlossen.

Fahren noch öffentliche Verkehrsmittel?

Ja, aber mit Einschränkungen. (TT.com)