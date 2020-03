Gut zu wissen: Was in Tirol noch erlaubt ist und was nicht

Innsbruck – Die Coronavirus-Krise hat in Österreich weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge. In Tirol gilt für eine Woche de facto eine Ausgangssperre. Doch was bedeutet das genau? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was bedeutet „Verkehrsbeschränkung“ genau?

Das bedeutet, dass man nicht ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen darf. Ausnahmen sind

Berufliche Gründe

Medizinische Versorgung (auch von Tieren)

Die Rückkehr in den eigenen Wohnort

Berechtigte Gründe zum Verlassen des Landes.

Muss eine Bescheinigung für den triftigen Grund vorliegen?

Im besten Fall ja, heißt es von Seiten des Landes. Eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, ein Dienstausweis oder eine Terminkarte für den Arztbesuch sind von Vorteil. Wer Lebensmittel oder Arzneien besorgen muss, soll dies glaubhaft erklären.

Wer überwacht die Maßnahmen?

Die Polizei wird die auf Landesebene angeordneten Maßnahmen überwachen. Dabei wird auf Augenmaß geachtet. Es steht die Information und Aufklärung der Bevölkerung im Vordergrund. Auch die Polizei ersucht besonders um Verständnis und Mitwirkung der Bevölkerung.

Welche Geschäfte haben noch geöffnet?

Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tankstellen, Drogerien und Tierversorgungsgeschäfte haben geöffnet. Poststellen und Trafiken bleiben ebenfalls geöffnet. Auch Banken sind geöffnet.

Was ist mit Arztbesuchen? Wie kommen Patienten an ein Rezept?

Arztbesuche sind prinzipiell möglich. Sinnvoll ist es aber, sich vorher telefonisch zu erkundigen, ob Termine weiter eingehalten bzw. neue vergeben werden.

Wer eine Verordnung für ein Medikament benötigt, kann dies auch telefonisch in der Praxis beantragen. Der Arzt kann das Rezept entweder an den Patienten oder direkt an die betreffende Apotheke schicken.

📞 Bei Fragen nicht den Notruf wählen Der Tiroler Landespolizei-Direktor Edelbert Kohler appelliert an die Bevölkerung, wegen offener Fragen rund um das De-facto-Ausgehverbot „nicht den Polizei-Notruf" zu wählen. Derartige Fragen würden sehr viele Ressourcen binden. Die Polizei werde, sobald die entsprechenden Bescheide vorliegen, mit „Fingerspitzengefühl" auf die Menschen zugehen und informieren. Strafen werden vorerst nicht ausgesprochen. Kohler geht davon aus, dass die „allermeisten Menschen" informiert sind und zu Hause bleiben. ⏩ Weitere Infos rund um die de facto Ausgangssperre HIER.

Können alte, kranke oder Menschen mit Einschränkungen in ihrer Wohnung weiterhin versorgt werden?

Ja.

Lehrer, Pfleger, Hausmeister – wer darf noch zur Arbeit?

Prinzipiell ist der Weg zur Arbeit und zurück nach Hause erlaubt. Pädagogen zählen ebenso zu den Berufsgruppen, deren Arbeit nicht aufschiebbar ist, wie Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen, Mitarbeiter von den noch geöffneten Geschäften.

Auch auf Baustellen kann weiter gearbeitet werden. Mitarbeiter von Hausmeisterservices dürfen noch arbeiten. Dies ist laut Land aber jeweils mit den Arbeitgebern abzuklären.

Spaziergang oder Joggingrunde – ist das noch erlaubt?

Grundsätzlich ist zuhause zu bleiben. "An und für sich sind Spaziergänge in den Ausnahmen nicht miteingenommen, da jeder soziale Kontakt bestmöglich vermieden werden soll – im Sinne der Bekämpfung der Ausbreitung des Virus", heißt es vom Land. Am Sonntagabend erklärte Kanzler Sebastian Kurz in der Sonder-ZiB aber, dass in Tirol keine strengeren Einschränkungen gelten.

Neben den - auch von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) genannten - Ausnahmen für Beruf, Versorgung und Hilfe sei es, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, "auch in Ordnung" sich die Beine zu vertreten oder zu joggen, "solange man keinen Kontakt mit anderen Menschen hat.

Darf der Hund noch ausgeführt werden?

Ja, aber nur mit einer Person und am besten in einem „entlegenen Gebiet", z.B. im Wald. Oder nur für eine ganz kurze Runde.

Was ist mit Tieren, die nicht im Haus sind, zum Beispiel Pferden?

Diese dürfen natürlich ganz normal versorgt werden. Das gehört zur Grundversorgung.

Was ist mit dem Schrebergarten?

Für dringende Versorgungstätigkeiten darf dieser aufgesucht werden.

Kann man sich im Garten, auf Terasse oder Balkon noch aufhalten?

Ja, wichtig ist aber, dabei so wenig Kontakt zu anderen Menschen zu haben wie möglich.

Dürfen Kinder auf den Spielplatz?

Nein, Spielplätze sind geschlossen.

Ist der Besuch im Fitnessstudio oder im Schwimmbad möglich?

Nein, Fitnesscenter und Sportstätten sind geschlossen.

Fahren noch öffentliche Verkehrsmittel?

Ja, aber mit Einschränkungen. Alles dazu lesen Sie HIER.

Sind Tankstellen noch geöffnet?

Ja.

