Psychologe rät: Alltag Schritt für Schritt planen

"Wichtig ist – zugleich natürlich aber auch eine Herausforderung –, sich nun in seinem emotionalen Schneckenhaus, in seiner kleinen Umwelt, sich das Leben zu organisieren. Und das kann man sich ja auch schön machen", betonte der Klinische- und Gesundheitspsychologe.

Zunächst gehe es um die Organisation zur Befriedigung der Grundbedürfnisse, also zu "planen, was sind die Dinge, die erforderlich sind, um das tägliche Leben zu sichern: Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Medikamente", so der Notfallpsychologe. Danach könne etwa mit dem Arbeitgeber geklärt werden, wie die Tätigkeit in den kommenden Wochen organisiert werde.