Wacker-Manager Hörtnagl: „Wir haben noch alles recht gut im Griff“

Innsbruck – Homeoffice: Das bringt es in den nächsten Tagen auch im Hause Hörtnagl auf den Punkt. Papa Alfred erledigt seine Aufgaben als Wacker-Sportchef ebenso per Laptop von zu Hause wie seine beiden Kinder, die in Innsbruck studieren. „Per Skype bin ich für die wichtigsten Sachen ebenfalls in ständiger Verbindung“, ist für den 53-Jährigen die Lage, wie sie ist: „Ein außergewöhnlicher Ausnahmezustand, der die ganze Gesellschaft auf allen Ebenen betrifft.“ Eine globale Herausforderung, in der man sich strikt an alle Vorgaben zu halten hat, damit die Ausbreitung des Virus gestoppt wird. Ohne Wenn und Aber, aber auch ohne Panik. „Vielleicht ist diese Extremsituation auch ein Wink zum Nachdenken. Das ‚immer mehr, immer schneller, höher und weiter‘ hat seine Grenzen. Wir müssen wieder geerdeter werden, mehr auf unsere Natur schauen, mit den natürlichen Ressourcen sorgfältiger umgehen.“