Höher, weiter, Schnöller: „Adrenalin und Risiko sind genau Meines!“

Innsbruck – Sein geliebtes gelbes Mountainbike muss Kilian Schnöller derzeit in der Garage lassen. Eigentlich wollte sich der 18-jährige Tiroler beim Training mit dem Downhill-Nationalteam in Slowenien in Ruhe auf seine Weltcup-Premiere vorbereiten. Seit dem Ausbruch des Coronavirus in Europa ist aber alles anders geworden und die Downhill-Szene steht kopf. Der Weltcup-Auftakt kommendes Wochenende in Lousa (POR) wurde abgesagt.

„Ende April ist ein Europacup in Slowenien geplant“, hofft Schnöller, dass er dort sein Können unter Beweis stellen darf. Derzeit kann er aufgrund der Verkehrsbeschränkung in Tirol nicht einmal im Freien trainieren. Der junge Draufgänger scharrt in den Startlöchern für seine erste Saison in der Elite-Klasse und hofft, dass es trotz Krisenstimmung in den nächsten Wochen doch noch klappt. „Ich bin der jüngste Fahrer im Nationalteam“, erzählt Schnöller, der sich vor zwei Jahren als 16-Jähriger zum jüngsten österreichischen Meister in der U19 kürte und auch bei Crankworx in Innsbruck als Zehnter aufzeigen konnte. Mit Jonas Göweil gibt es in der U19-Kategorie noch einen Tiroler.