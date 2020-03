Fit zuhause: Judozentrum Innsbruck ruft zur #quarantänechallenge auf

Innsbruck – „Damit uns nicht langweilig wird in der schweren Zeit, haben wir uns eine kleine Challenge überlegt", erzählt Judo-Trainerin Kathrin Told in ihrem Videobeitrag. Eine Woche lang wird das Judozentrum Innsbruck jeden Tag eine Aufgabe stellen, die Tirolerinnen und Tiroler zuhause nachmachen können. Videos sollen unter #quarantänechallenge auf Facebook oder Instagram gepostet werden.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook.

Die Herausforderungen sollen Abwechslungen in den Alltag bringen und an der eigenen Fitness zu arbeiten, schadet ohnehin nicht. Zudem wird durch die Sporteinheiten auch das Immunsystem gestärkt und das Daheimbleiben fällt dieser Tage auch nicht mehr so schwer.