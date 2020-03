Corona-Flashmob: So schön waren die Balkonkonzerte in Tirol

Innsbruck, Wien – Nach Italien und Spanien hat das Coronavirus am Sonntagabend auch Österreich seine ersten Balkonkonzerte beschert. Musiker hatten über Soziale Medien für 18 Uhr zu einem „Flashmob-Gig" aufgerufen. Auch in Tirol spielten viele im Freien und bei offenem Fenster gegen die Auswirkungen des Virus und der de-facto-Ausgangssperre an.

Weitere Videos gesucht Schickt uns eure Videos von Balkonkonzerten in Tirol an forum@tirol.com. Habt ihr eure Aufnahmen bereits auf Social Media veröffentlicht, reicht auch der Link. Der Artikel wird laufend ergänzt. Wir freuen uns über eure Zusendungen!

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Hier ein paar Videos unserer Leser:

„I am from Austria" war sehr beliebt. Manche sangen selbst, manche spielten das Original von Reinhard Fendrich in voller Lautstärke ab.

Hopfgarten im Brixental

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Hall

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Life Radio fordert zu einem weiteren Balkonkonzert auf. Dieses Mal soll allerdings einheitlich „Dem Land Tirol die Treue" gedudelt, gespielt, gesungen werden.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Achensee:

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Speckbacherstraße in Innsbruck

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Völs

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Steinach am Brenner

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

St. Leonhard im Pitztal

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Fließ:

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Sautens

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Achenkirch

Inhalt von einem Drittanbieter Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass dieser Inhalt Komponenten enthalten kann, die von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden. Durch den Aufruf des Inhaltes besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter auf Daten in Ihrem Browser zugreifen kann. Dazu können auch personenbezogene Daten gehören. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Inhalt laden

Innsbrucker O-Dorf

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Flaurling

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

Trins im Gschnitztal

Inhalt von einem Drittanbieter Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass dieser Inhalt Komponenten enthalten kann, die von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden. Durch den Aufruf des Inhaltes besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter auf Daten in Ihrem Browser zugreifen kann. Dazu können auch personenbezogene Daten gehören. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Inhalt laden

Das war auf Wiens Balkonen zu hören

Auch in der Bundeshauptstadt war die Bandbreite groß, vom Cembalo bis zu „I am from Austria", von der „Ode an die Freude" bis zu John Lennons Friedenshymne „Imagine" und einem Kurzkonzert am Spielzeug-Xylophon.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Für viele war es wohl das erste Cembalokonzert ihres Lebens, das dabei vom Balkon eines Genossenschaftsbaus in Wien-Floridsdorf zu hören war. Gegeben wurde von Interpretin Magdalena Hasibeder passend zum Anlass ein Stück über die Einnahme einer Burg von Alessandro Poglietti, der 1683 an der Pest gestorben war.

Zahlreiche Hobby- und Berufsmusiker sind dem Aufruf zum „Flashmob-Gig" gefolgt. Unter Hashtags wie #WienLiebe waren zahlreiche Berichte und Videos davon zu finden, wie Hausbewohner über ihre Fenster und Balkone ein „Gratiskonzert" gegeben haben.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Es wäre nicht Wien, wäre in den in den Sozialen Medien nicht auch von erzürnten Nachbarn zu lesen.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Die Musiker Christoph und Lollo hatten den Widerstand auf Facebook schon vorhergesagt: „Um kurz nach Sechs machen Tausende Wiener das Fenster auf und schreien: 'Gusch es scheiß Musiker, geht's in Oasch es Heisln!''.

Inhalt von einem Drittanbieter Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass dieser Inhalt Komponenten enthalten kann, die von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden. Durch den Aufruf des Inhaltes besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter auf Daten in Ihrem Browser zugreifen kann. Dazu können auch personenbezogene Daten gehören. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen des Anbieters. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Inhalt laden