Experten geben Tipps: So können Eltern das Lernen zuhause organisieren

Innsbruck – Plötzlich findet die Schule zuhause im Wohnzimmer oder am Esstisch statt: Viele Eltern sind seit heute nicht nur mit der Betreuung ihrer Kinder befasst, sondern müssen auch noch den Unterricht übernehmen. Womit man sonst meist nur bei Elternsprechstunden und im Austausch mit den Klassenlehrern in Berührung kommt, gehört für die meisten Haushalte plötzlich zum Alltag. Aber wie gestaltet man den Heimunterricht am besten? Die Expertinnen Angela Schmidt von Lernquadrat und Olivia Vrabl von der Uni Innsbruck geben wichtige Tipps, die wir im Folgenden zusammengefasst haben.