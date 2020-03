Mobilfunker: Genug Kapazität für Telefonie und Internet

Wien- Wenn spätestens heute der überwiegende Großteil all jener Arbeitskräfte, bei denen dies möglich ist, Corona-bedingt ins Homeoffice gewechselt sind, stellt sich natürlich eine Frage: Kann das – insbesondere die damit verbundene starke Nutzung von Streaming-Tools – das Internet überlasten? Nein sagt die Telekomregulierungsbehörde RTR. Die Auslastung der Telefonie- und Datennetze in Österreich sei durch die Coronavirus-Krise gestiegen - eine Überlastung droht aber nicht, beruhigen sowohl Telekom-Regulator Klaus Steinmaurer als auch die Provider A1 Telekom, Magenta und Drei.

So registriert etwa Magenta seit Mittwoch einen Anstieg der Internetnutzung und Telefonie in ihren Netzen. "Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen wird, nachdem mehr Menschen und Familien zuhause bleiben statt ins Büro oder in die Schule zu gehen", hieß es am Montag. Man sei aber für eine Zunahme der Nutzung von Internet und Telefonie gerüstet und es sei ausreichend Kapazität vorhanden.