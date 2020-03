Land Tirol schnürt wegen Corona-Krise ein 400-Millionen-Euro-Hilfspaket

Innsbruck – Das Land Tirol stellt – um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern – 400 Millionen Euro im Rahmen eines eigenen „Covid-19 Maßnahmenpakets" für den Lebensraum Tirol zur Verfügung. Das Hilfspaket gliedert sich in Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der heimischen Betriebe und zum Erhalt der Arbeitsplätze sowie in konjunkturbelebende Maßnahmen für die Zeit nach der Gesundheitskrise.

„Österreich und Tirol befinden sich aufgrund der Corona-Krise in einer historisch einzigartigen Ausnahmesituation, die unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft vor eine besondere Herausforderung stellt. Wir müssen jetzt alles tun, damit unsere Betriebe und Unternehmerinnen und Unternehmer diese Krisensituation überstehen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Beschäftigung bleiben", betonte LH Günther Platter.

Neben dem Härtefonds des Bundes wird es als Sofortmaßnahme einen eigenen Tiroler Härtefonds für Tourismusbetriebe, kleinere und mittlere Wirtschaftsbetriebe, Kulturbetriebe und Vereine aus dem Sozialbereich sowie Gesundheitsdienstleister geben, der in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern erstellt wird. Das oberste Ziel sei es, Insolvenzen zu verhindern und die Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten. Geplant seien auch Sonderwerbemaßnahmen als Impuls für den Tourismusstandort Tirol.

Außerdem soll es als Sofortmaßnahme Zinszuschüsse für staatliche garantierte Haftungen an Kreditnehmer geben. Es sei nun notwendig die Tiroler Betriebe zu stärken und Überbrückungsfinanzierungen zur Deckung der laufenden Kosten bereit zu stellen, so Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischau: „Wir werden eine zusätzliche Entlastung für die Tiroler Betriebe aufsetzen und Zinszuschüsse für diese gewährten Kredite vergeben.“ Mit dieser Maßnahme könne man schnell und unbürokratisch helfen und die Liquidität nochmals erhöhen.

Home-Office ist nicht in allen Branchen möglich, jedoch ersucht die Landesregierung alle Unternehmer gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Arbeiten zu definieren, die von Zuhause aus erledigt werden können: „Bitte agieren Sie hier im Sinne der Gesundheit der Tirolerinnen und Tiroler“, so LRin Zoller-Frischauf, die auch einen Appell an alle Unternehmer richtet, die sich derzeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden: „Bevor Sie Mitarbeiter kündigen, prüfen Sie bitte die neu geschaffene Möglichkeit für Kurzarbeit in Ihrem Betrieb.“