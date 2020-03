Verschiebung, Verlegung oder Absage? Die Fakten zum EURO-Krisengipfel

DIE HINTERGRÜNDE: Ein EM-Eröffnungsspiel in Rom in weniger als drei Monaten ist nicht vorstellbar. Italien ist abgeriegelt, an Fußball derzeit in kaum einem europäischen Land zu denken. Im Grunde gibt es - von der kompletten Absage des Turniers abgesehen - zwei Szenarien, die aber jeweils weitere Probleme mit sich bringen.