Bischof Hermann Glettler: „In der Krise geistvoll leben"

Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten steigt stetig an. Eine traurige Tatsache weltweit und auch in unserem Land. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie sind drastisch, aber notwendig. Wir tragen sie als Kirche mit und motivieren alle, ihre persönliche Verantwortung wahrzunehmen. Zum Schutz der Schwächsten müssen wir jetzt zusammenhalten und auf einiges verzichten. In aller Verunsicherung hören wir das tröstende Wort Jesu: „Fürchtet euch nicht!“