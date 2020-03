staysafe und #dahoambleiben: Schickt uns eure besten Fotos und Videos

Bundes- und Landesregierung appellieren an die Bevölkerung, in der Corona- Krise zu Hause zu bleiben und die Warnungen ernst zu nehmen. Lediglich Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen (Lebens­mittel, Medikamente) und Hilf­e für andere Menschen sind Gründe, um das Haus zu verlassen. Wie meistern die Tiroler den Corona-Alltag? Von Homeoffice, bis Kinderbeschäftigen, Gesellschaftsspielen, Fitness, Training und Yoga oder Singen und Musizieren in den eigenen vier Wänden oder auf Balkon und Terrasse... Wir suchen die besten Fotos und Videos.