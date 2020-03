Premiere von Raiders-Coach Herron vorerst verschoben: „Geht um Wichtigeres"

Innsbruck – Anfang der vergangenen Woche erklärte der neue starke Mann bei den Swarco Raiders, Kevin Herron, noch voll motiviert: „Ich werde keine Ziele definieren. Ich möchte, dass wir von Beginn an nur von Woche zu Woche schauen.“ Elf Tage später schaut Herron nicht von Woche zu Woche, sondern sogar von Tag zu Tag. Allerdings nicht wegen der sportlichen Umstände, sondern wegen des Coronavirus, der nicht nur Tirol fest im Griff hat.

„Wir sind wie Hunde an der Leine – allzeit bereit. Aber jetzt geht es erst einmal um wichtigere Dinge als Sport. Das möchte ich klar unterstreichen“, sagte der Football-Trainer des österreichischen Meisters am vergangenen Wochenende. An dem er übrigens sein Debüt als neuer Coach im Tivoli-Stadion gegen die Prag Panthers hätte geben sollen. Trainer Herron ist seit Jahren fester Bestandteil im Coaching Staff der Kampfmannschaft gewesen, seit heuer tanzen nun alle nach seiner Pfeife.