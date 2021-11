Adventkranz, Rätsel, Tanzkurs: So wird es daheim im Lockdown nicht fad

Auch zuhause kann Tanzen gelernt werden. © pixabay

Innsbruck – Plötzlich wieder sehr viel Zeit allein daheim oder mit der Familie? Der Lockdown stellt viele Tirolerinnen und Tiroler nun vor die Frage: Wie strukturieren wir unseren Tag zuhause? Was können wir tun, wenn alle gewohnten Wege und Orte wegfallen? Wenn den Kindern die Freunde fehlen und den Erwachsenen ihr Sport? Diese Tipps machen Laune und helfen, die Zeit daheim mit Leben zu füllen:

🗣 Im Tiroler Dialektarchiv stöbern

„Zwiifl oder Zwiibl, das is(s)t hier die Frage!" – Wie nennen Sie das Gemüse, das viele zum weinen bringt? Im Tiroler Dialektarchiv kann man herausfinden, wie die Tirolerinnen und Tiroler landauf landab das Wort "Zwiebel" und viele andere aussprechen. Von Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu Körperteilen und Tieren beherbergt das Tiroler Dialektarchiv Dialektaufnahmen von über 120 Gemeinden und Ortschaften aus Nord-, Ost- und Südtirol, die ab den frühen 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts gemacht wurden und bis heute erweitert werden.

"Zwiifl oder Zwiibl, das is(s)t hier die Frage!" © Universität Innsbruck/Tiroler Dialektarchiv

🤔 Ratespaß auf TT.com

Damit wird einem garantiert nicht fad. Bei unseren Schlagzeilen-Rätseln, muss mit gekonnt eingesetzten Buchstaben, der Titel eines Artikels der Tiroler Tageszeitung erraten werden. Wer lieber sein Wissen testet, der kann sich in unserem Quiz-Dossier die Zeit vertrieben – bis der Kopf raucht. Versuchen Sie es aus! Das erwartet Sie unter anderem:

🎧 Podcasts hören

Endlich einmal genügend Zeit um Podcasts zu hören – ob auf der Couch liegend, beim Putzen oder beim Spazieren gehen. In unseren Gut-zu-wissen-Podcasts finden Sie interessante und unterhaltsame Gespräche mit Experten oder Betroffenen rund um die Themen Gesundheit, Lifestyle, Ernährung, Gesellschaft, Freizeit, Beruf, Familie, Beziehungen und sonstige wichtige Alltagsthemen. 👉 Hier hören Sie von uns

🧙‍♂️ In die Zauberwelt eintauchen

Mit der Plattform vor zwei Jahren veröffentlichten Plattform „Harry Potter at Home" wollte die britische Schriftstellerin J.K. Rowling Kindern die Langeweile vertreiben, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht zur Schule gehen konnten.

Zu finden sind beispielsweise Links zu kostenlosen Versionen des ersten Buchs aus der Potter-Reihe, „Harry Potter und der Stein der Weisen" – als E-Book oder als Hörbuch in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch. Zu finden sind der Ankündigung zufolge auch Puzzles, Ratespiele und Videos mit Anleitungen zum Malen. 👉 Hier geht's zur Wizarding World.

📸 Fotos ins Album kleben

Wer kein nagelneues Handy hat, kennt das Problem: Tausende von Fotos sind dort gespeichert und meist kein einziges ausgedruckt oder in einem Fotoalbum verewigt. Dies kann sich ändern. Wer dem Fotochaos ein Ende bereiten will, kann sich jetzt die schönsten Bilder aussuchen und in Fotoalben ablegen. Ob in einem Fotobuch, das dann per Onlineplattform bestellt werden kann, oder ob man die Bilder online zum Ausdrucken schickt und sie dann in ein Album klebt, das ist jedem selbst vorbehalten. Auch für handgemachte Geschenke ist der Zeitpunkt gut. Denn Selbstgemachtes verschenken zu können, kann sehr befriedigend sein.

Ob analog oder digital: Fotos zu ordnen, versetzt einen in eine andere Welt. © Pixabay

🎶 Neue Musik entdecken

Ob Rock, Pop, HipHop oder Klassik – häufig hängt man an denselben Genres und Bands, kommt selten mit anderen Musikstilen in Kontakt und bleibt der Lieblingssängerin treu. Doch warum nicht mal Spotify oder YouTube durchstöbern und neue Hits oder alte Klassiker entdecken – und so den Musikhorizont erweitern?

🧘🏽Yoga

Und für ein bisschen Bewegung oder eine kleine Pause für sich bleibt am Ende des Tages viel zu wenig Zeit. Dabei kann es so einfach sein, kleine, nicht allzu lange Yoga-Einheiten in den Alltag zu integrieren.

Im Yoga wird der Mensch als großes Ganzes betrachtet. Körper, Geist, Emotionen, Energie, alles hängt zusammen. Tiefe, bewusste Atemzüge beruhigen innerhalb weniger Sekunden das gesamte Nervensystem. Mit dem frischen Sauerstoff können wir wieder klare Gedanken fassen. Folgende Übungen sind möglich – z. B. der liegende Twist: In Rückenlage, die Arme von sich gestreckt, die Füße aufgestellt, die Knie von rechts nach links sinken lassen. Die Übung lockert die Rückenmuskulatur, löst Verspannungen und entgiftet.

◼️ Schulterbrücke: In der Rückenlage sind die Füße aufgestellt, Schienbein senkrecht, mit der Einatmung wird das Becken sanft vom Boden angehoben. Die Übung hilft, Emotionen Raum zu geben und Vertrauen wachsen zu lassen. Einfach abhängen: Das Herz steht über dem Kopf, das Gehirn und das Dauerdenken haben Pause. Schulterbreit stehen, die Knie sind gebeugt, der Oberkörper hängt ganz entspannt über die Beine.

Ob liegender Twist oder Schulterbrücke: Einige Yoga-Übungen täglich helfen, die Zeit daheim entspannt verbringen zu können. © Lang

✍🏼 Tagebuch schreiben

Es ist eine spannende Zeit, die wohl noch niemand von uns erlebt hat. Um seine Gedanken zu ordnen, kann es helfen, sie zu notieren. Und zukünftige Historiker werden sich freuen, neben Tweets und Instagramfotos auch auf klassische Quellen zurückgreifen zu können.

🚶‍♀️ Digitaler Stadtspaziergang durch Innsbruck

„Scharenweise pilgerten die Innsbruckerinnen und Innsbrucker auf die Hungerburg, um die Höhenstraße hinunter zu sausen, wobei besonders Waghalsige in einzelnen Kurven auch querfeldein abgekürzten." Fotografien von Aktionen wie diesen kann man bei der digitalen Stadterkundung Innsbrucks entdecken:

Die Landeshauptstadt zu erkunden, ist war in Corona-Zeiten nicht immer möglich. Aus diesem Grund haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtarchivs/Stadtmuseums ein Angebot für digitale Stadterkundungen geschaffen. Unter innsbruck-erinnert.at werden interessierten Stadtspaziergängern nicht nur Bilder sondern auch historische Informationen, die zum Teil bisher unveröffentlicht waren, geboten. Die Webseite wird laufend mit neuen Bildern und Geschichten ergänzt.

Das Angebot reicht vom Rodeln auf der Höhenstraße über die Speckbacherstraße vor 100 Jahren bis hin zur Geschichte des „Wolfele Wilde“ und spannenden Rätselfotos. © Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck

🤸‍♀️ Workout

Der Lockdown könnte schnell zu einem Lagerkoller führen. Damit es gar nicht erst soweit kommt, ist Bewegung ein gutes Mittel, um Stress abzubauen. Mit ein bisschen Kreativität braucht man nicht mehr als ein Trainingsoutfit und etwas Durchhaltevermögen.

◼️ Fitness-Queen Pamela Reif hat nicht nur Millionen Follower auf Instagram – ähnlich viele Anhänger haben bereits bei den diversen Videos mitgeturnt, die die junge Deutsche auf ihrem YouTube-Kanal geteilt hat.

◼️ Bekannt für ihre Videos ist – vor allem in den USA – die Fitness-Influencerin Chloe Ting. Auf ihrem YouTube-Kanal teilt sie nicht nur Sport-Videos sondern auch Tipps rund um das Thema Ernährung.

◼️ Mark Lauren, ein ehemaliger Elite-Soldat, hat das Thema "Fit ohne Geräte" zu seinem persönlichen Steckenpferd gemacht. Neben Büchern und Videos füttert der Amerikaner auch seinen YouTube-Kanal regelmäßig mit Videos.

◼️ Promi-Trainerin Jilian Michaels ist für ihre harten Fitness-Videos bekannt: Ihre Übungsvideos sind in vielen Fällen nicht für Anfänger, sondern sprechen bereits trainiertere Fitnessfans an. Auf ihrem YouTube-Kanal stellt sie neben vielen Ernährungstipps auch Anleitungen zur korrekten Ausführung von bestimmten Bodyweight-Übungen bereit.

👕Ausmisten

Über die Jahre hinweg sammelt sich oft ziemlich viel Zeug an. Ob im Küchen- oder im Kleiderschrank, vieles wird oft gar nicht mehr verwendet. Wer sich schwer tut, dem kann der japanische Aufräum-Guru Marie Kondo helfen. Auf Netflix gibt sie in „Aufräumen mit Marie Kondo" hilfreiche Tipps.

🖼️ Eine Museums-Tour

Was, aber Museen haben doch geschlossen? Ja, das stimmt. Bis auf die von wichtigen Geschäften sind zur Zeit die meisten Türen versperrt. Einige Museen öffnen allerdings ihre virtuellen Tore.

🎨 Google Arts & Culture

Zu finden sind sie unter anderem bei Google Arts & Culture. Dort gibt es neben Museen viele weitere spannende Besichtigungen zu machen. So kann man etwa den Mailänder Dom besuchen oder berühmten Gemälden nahekommen. Ein paar Highlights sind hier aufgelistet:

🎥 Ein cooles Video mit einem Einblick in die verschiedenen Museumstouren ist auf travelandleisure.com zu finden.

🎨 Schloss Belvedere

Auch auf der Webseite des Belvedere in Wien, kann man sich kurze Videobeiträge, Behind the Scenes und Führungen durch verschiedenen Ausstellungen ansehen.

🎨 Ausstellung „Wien 1900 - Aufbruch in die Moderne"

Auf der Homepage des Leopold Museum gibt es eine virtuelle Tour durch die Ausstellung „Wien 1900 – Aufbruch in die Moderne" im Leopold Museum findet sich auf der hauseigenen Homepage.

🎨 Web-Ausstellungen zum Mitmachen im Haus der Geschichte Österreich

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) bietet Web-Ausstellungen, darunter auch einige, bei denen Beiträge von Österreicherinnen und Österreichern gefragt sind. 👉 Hier geht's zu den Web-Ausstellungen

🖱️ Computer aufräumen

Verstaubte Dateien, tausende Fotos und aufgeschobene Updates: Vieles bleibt auf dem Computer liegen. Laptop und PC auszumisten, macht den Computer wieder schneller und leistungsfähiger.

📚 Stricken, Sprachen, Heimwerken: Jetzt ist die Zeit zum Lernen

Dafür habe ich keine Zeit. Das ist oft die Antwort, wenn es darum geht, Neues zu lernen. Schließlich ist der Alltag normalerweise dicht gedrängt. Doch derzeit ist das anders. Ob Sprachen, Stricken, Häkeln, Heimwerken oder Bastelanleitungen: Im Internet ist zu finden, wie was geht und Sprachlernprogramme gibt es auch von verschiedensten Anbietern. Und der Lernerfolg kann gleich getestet werden: Einfach Filme und Serien in Fremdsprachen schauen.

🧹 Putzen

Weihnachten kommt näher und damit auch die Zeit für den Weihnachtsputz. Also raus die Schubladen und Hocker her. Jetzt wird mal innen und oben drüber richtig sauber gemacht. Als Unterhaltung eignen sich während des Putzens Podcasts.

🍳 Kreativität ins Essen bringen

Gemeinsame Zeit mit Verwandten und Freunden ist trotzdem möglich: per Videotelefonie – damit der Krankheit keine Chance gegeben wird. Und warum nicht gemeinsam kochen und so endlich das Rezept lernen, welches man schon so lange haben wollte? Bisher ist man nie dazugekommen, danach zu fragen – wie in unserem Beispiel mit Mamas hervorragendem Eintopf aus Gemüse.

Eltern bzw. Großeltern wie Renate Frank zu besuchen, ist nicht möglich. Video-Telefonie und Zeit machen es möglich, mit ihnen zu kochen. © Frank

📄 Rezept für Gemüseeintopf für vier Personen: ➤ Zutaten: 1 mittelgroße Zwiebel, 500 g Kartoffeln, 400 g Gemüse (Sellerie, Bohnen, Lauch und Karotten), Butterschmalz, 1,5 bis 2 Liter Gemüsebrühe, 1 EL Majoran, 1 Gewürzkugel mit Maggikraut ➤ Zubereitung: Zwiebeln, Sellerie, Karotten und Lauch klein schneiden. Kartoffeln schälen und zu Würfeln schneiden. Butterschmalz in einem Topf erhitzen. Zwiebeln dazu geben und glasig dünsten. Kartoffelwürfel dazugeben und zwei Minuten unter ständigem Umrühren anbraten, danach das restliche Gemüse untermischen. 1 EL Majoran dazugeben und das Ganze mit 1,5 bis 2 Liter Gemüsebrühe aufgießen und alles 25 Minuten köcheln lassen – dann Maggikraut in einer Gewürzkugel (Teesieb) in die Brühe hängen und weitere 35 Minuten köcheln lassen. Nach 1 Stunde Gewürzkugel (Teesieb) herausnehmen und das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. Wer lieber einen suppenähnlichen Eintopf genießen will, nimmt 2 Liter Gemüsebrühe. Wer den Eintopf lieber dickflüssig genießen will, nimmt nur 1,5 Liter Gemüsebrühe. ➤ Tipp: Am Abend vorkochen, am 2. Tag noch einmal aufkochen lassen und essen. Der Eintopf schmeckt am zweiten Tag intensiver.

🧒🏻 Kochen mit Kindern

Wer sein Leben und seine Küche mit Kleinkindern teilt, der macht nicht selten die Erfahrung eines ziemlich begrenzten Speiseplans. Ohne die Abwechslung durch Kindergarten- oder Oma-Küche können die Lieblingsspeisen der Kleinen ihren Eltern schon einmal aufs Gemüt schlagen. Doch es gibt sie, die echten Alternativen zu Nudeln (ohne alles), Kartoffeln (ohne alles, vielleicht mit Ketchup), Laugenstangerl und Banane.

Das Kochbuch „iiihh! war gestern“ von Eva Dotterweich zum Beispiel hat kreative und unkomplizierte Rezepte für Kinder und ihre „semidisziplinierten Eltern“ zwischen die Buchdeckel gepresst. Da gibt es dann Cajun-Lachs mit Avocadomus, saftige Schoko-Tassenküchlein oder Flammkuchen mit geröstetem Gemüse.

Aber auch die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kichmaier hat in ihrem Kochbuch „Xund und kinderleicht" zahlreiche Rezepte für Kinder parat und sie auch gleich so aufbereitet, dass die Kleinen gleich selber zum Kochlöffel greifen können. So schmeckt es auch den feinsten kleinen Gaumen.

Aber auch wer sich in den kommenden Tagen einmal aus dem Netz das eine oder andere neue Rezept holt – gemeinsam zu kochen und den kulinarischen Horizont zu erweitern macht Paaren ebenso Spaß wie Familien. Ein paar extravagante Inspirationen gibt es auf goennung.at.

💃 Einen Tanz lernen

Wer nie genug Zeit für einen Tanzkurs gefunden hat, kann das jetzt nachholen. Einfach Tisch und Stühle zur Seite schieben und im Nu ist die Wohnung zum Tanzsaal umfunktioniert. In simplen YouTube-Tutorials werden Standardtänze erklärt. Und wenn man keinen Tanzpartner oder keine Tanzpartnerin hat, kann man auch auf HipHop umsteigen.

📽 Video | Jeanine und Jairo tanzen den Cha Cha Cha

🌷 Den Garten, Balkon oder Terrasse wintertauglich machen

Der Balkon oder Garten sollte vor dem ersten Schnee freigeräumt, Möbel verstaut und Pflanzen bei Bedarf eingepackt werden. Wer das noch nicht erledigt hat, sollte sich sputen. Ist alles schon verstaut, kann man sich ausgiebig um die Topfpflanzen im Innenraum kümmern. Auch die gehören vielleicht ja gezupft, geschnitten oder abgestaubt. Vielleicht decken Sie sich passend zur Weihnachtszeit schon mit Weihnachtstern, Amaryllis oder Christrose ein. Die Blumenläden bleiben nämlich auch im Lockdown geöffnet bzw. bieten „Click und Collect" an.

🎄 Adventkranz und Adventskalender basteln

Bald steht der 1. Dezember vor der Tür, wer noch keine Zeit hatte, eine Adventkranz zu besorgen, der kann sich mit einfachen Dingen, die man zuhause hat, einfach einen selbst basteln. Auf YouTube findet man zahlreiche Anleitungen dazu.

Zahlreiche Ideen findet man auch für Adventskalender. Das Beste daran: Er ist nachhaltig und man darf kreativ sein. Also ran an Stift und Schere!

💌 Eingerostete Kontakte wieder aufnehmen

Videotelefonie, WhatsApp und E-Mails machen die Kommunikation so einfach wie nie. Ganze Freundesgruppen und Familien kann man so zusammenbringen. Doch in schnelllebigen Zeiten wie diesen kann es helfen, sich auf andere Kommunikationswege zu besinnen: Briefe haben nicht nur eine persönliche Note, sondern können beim Schreiben auch eine psychologische Wirkung haben. Schönes Briefpapier, eine gefüllte Füllfeder und los geht's.

🎲 Spielerisch den Tag meistern

Ob Brett-, Karten- oder Denkspiele: Je mehr Abwechslung, umso schneller vergeht die Zeit. Und auch wer nichts davon zu Hause hat, muss nicht auf eine gemeinsame Spielzeit verzichten. Stift und Papier genügen für „Stadt, Land, Fluss“, und die Welt lernt man dabei auch noch kennen. Für „Wer bin ich?“ benötigt man ebenfalls nicht mehr. Erst denkt man sich eine Person aus, deren Namen auf den Zettel geschrieben wird. Mit einem Wassertropfen wird dieser auf die Stirn des anderen geklebt. Dieser muss dann durch Fragen erraten, welche Person, welches Fabeltier etc. er ist.

Der Klassiker: "Mensch ärgere dich nicht!" © Pixabay

Brettspiele erleben übrigens seit einiger Zeit einen Boom. Trotz der Konkurrenz durch Video-Games ist das analoge Spielen beliebt wie lange nicht. Viele Hersteller verzeichneten zuletzt satte Zuwächse. Renner sind weiterhin Party- und Quizspiele, aber auch die Nachfrage nach Brett- und Kartenspielen ist in Österreich konstant gestiegen. Besonders im Trend liegen kommunikative und kooperative Spiele. Jedes Jahr gibt es Tausende Neuheiten in dem Bereich.

Wer seine Brettspielsammlung nun aus gegebenem Anlass aus dem Keller holen und entstauben will, könnte freilich auch den einen oder alten Klassiker wiederbeleben. Ob mit „Trivial Pursuit“, dem „Siedler von Catan“ oder einer Runde „Risiko“ – der Nachmittag daheim vergeht damit wie im Fluge.

🔑 Passwörter erneuern

Das E-Mail-Passwort ist dasselbe wie der Zugang zum Streamingdienst? Der Handycode ist das Geburtsdatum des Partners? Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass sichere Passwörter das um und auf sind. Hier sind ein paar Tipps, wie man sie sicher macht und sie sich trotzdem merken kann:

Passwort-Satz: Eine Möglichkeit für einen sicheren Zugang ist es, sich einen Passwort-Satz zu merken. Das Passwort kann dann aus den Anfangsbuchstaben aller Wörter des Satzes gebildet werden. Zum Beispiel: Aus „Mein Wecker läutet jeden Morgen um 7 Uhr!" wird MWljMu7U!.

Buchstaben durch Zeichen ersetzen: Wenn wir beim obigen Beispiel bleiben, könnte man alle "e" durch "3" ersetzen: "M3in_W3ck3r_läut3t_j3d3n_Morg3n_um_7_Uhr!"

Passwort-Generator nutzen: Passwort-Generatoren werfen eine zufällige Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen aus. Sie sind zwar schwer zu knacken, doch leider auch schwer zu merken. Wer es ausprobieren will, kann das zum Beispiel auf Passwort-Generator.at machen.

Sicherheit überprüfen: Wie sicher ist mein Passwort? Diese Frage beantworten Tools wie checkdeinpasswort.de.

🧼 Knetseife selbstgemacht

Ein einfaches Rezept für einen sinnvollen Zeitvertreib haben wir auf der Webseite von UNICEF entdeckt: Knetseife für Kinder. Seife entfernt Viren. Und mit der Knetseife macht das auch noch Spaß.