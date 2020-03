Die Caritas-Haussammlung macht Pause.

Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die der Gesundheit unserer Freiwilligen und den Mitmenschen in Tirol dient.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich herzlichst bei allen Sammlerinnen und Sammlern sowie allen Spenderinnen und Spendern bedanken, die in den letzten Tagen für Menschen in Not ihren Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft gezeigt haben. Vergelt’s Gott!