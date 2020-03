Kartonagenpresse in Baumkirchen geriet in Brand

Baumkirchen – Am Montagabend gegen 19.30 Uhr kam es beim Bauhof in Baumkirchen zu einem Brand in einer Kartonagenpresse. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Baumkirchen konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine in der Nähe befindliche Holzkonstruktion verhindert werden.