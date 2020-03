Zigarettenstummel entfachten Brand einer Dachterrasse in Wilten

Innsbruck – Der Brand einer Dachterrasse hat am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Wilten geführt. Die die Polizei berichtet, brach der Brand am späten Nachmittag aus. Der Zugang zum Dach war jedoch versperrt. Drei Polizisten konnten noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr über eine Feuerleiter die Dachterrasse erreichen und mit Feuerlöschern des Hauses ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Später traf die Berufsfeuerwehr ein, die den Brand endgültig löschte.