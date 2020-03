Coronavirus-Erreger bleiben laut US-Forschern länger auf Oberflächen

New York – Das neue Coronavirus ist einer Studie zufolge auch nach Stunden auf Oberflächen auffindbar. Auf Kupfer seien lebensfähige Viren bei Tests bis zu vier Stunden, auf Karton bis zu 24 Stunden und auf Plastik und rostfreiem Stahl bis zu drei Tage nachweisbar gewesen, teilten die Forscher unter anderem von der Universität Princeton und der University of California in Los Angeles mit.

Allerdings reduzierte sich die so genannte Infektionsdosis auf allen Oberflächen über diese Zeiträume deutlich, heißt es in der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Laboruntersuchung. Auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) verweist auf diese Arbeit.