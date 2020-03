Tiroler Gewerkschaft klagt über tausende Kündigungen

Innsbruck – Die Anti-Corona-Maßnahmen lassen die Arbeitslosenzahlen enorm in die Höhe schnellen. Das AMS Tirol vermeldete alleine für den Montag 2800 neue Personen, die Arbeitslosengeld beantragt haben.Trotz des vereinbarten Kurzarbeits-Modells bringen die zahlreichen Arbeitslosen-Meldungen die AMS-Leitungen regelmäßig zum Absturz, berichtet der ÖGB Tirol in einer Aussendung am Mittwoch. Auch die gemeinsame Hotline von ÖGB und AK verzeichne täglich tausende Anrufe von verunsicherten und verzweifelten Arbeitnehmer, so Philip Wohlgemuth, ÖGB-Vorsitzender Tirols.