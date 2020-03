Finde deine neue Liebe. Jetzt! Mit www.herzklopfen.tirol!

Wir haben jetzt im Frühling wieder stärker das Bedürfnis, diese schöne Zeit mit einer/m Lieben an unserer Seite zu teilen. Doch dazu müssen wir erst einmal den oder die Richtige Kennenlernen und das ist aktuell leider besonders schwer!

Zu viele Chancen tolle neue Bekanntschaften zu machen gehen auch verloren, weil sich keiner traut, den ersten Schritt zu machen. Das ist nicht nur schade sondern ein Problem, mit dem immer mehr Singles zu kämpfen haben! Per „Klick“ im Internet ist das erste Kennenlernen dagegen ganz einfach, darüber hinaus setzt www.herzklopfen.tirol auch auf ausgeklügelte Partnervorschläge durch die die Teilnehmer nett und einfach ins Gespräch kommen können.

„Zu viele Singles haben Angst davor, den ersten Schritt zu machen, weil man ev. einen „Korb“ bekommen könnte oder die Situation einem einfach nicht passend erscheint. Im Internet ist das ganz einfach. Du bekommst die entsprechenden Partnervorschläge und weißt, dass sich der/die Gegenüber über eine erste nette Nachricht freuen wird. Einen falschen Zeitpunkt für eine Nachricht gibt es nicht“, so Werner Baumann von www.herzklopfen.tirol .

Das Internet ist gerade jetzt die beste Möglichkeit zum Kennenlernen. Vor allem Singles im Alter zwischen 30 und 65 nützen seriöse Online Partnervermittlungen. Dabei kommen immer mehr „ältere“ Singles auch auf den Geschmack zur Nutzung des Internets. Die älteste Nutzerin bei www.herzklopfen.tirol ist über 80 Jahre alt! Die Singles haben meist nicht die Zeit oder wollen oder können auch nicht auf die „Piste“ zum Kennenlernen gehen. Im Internet flirtet es sich genau so gut, aus dem ersten Schritt kann schnell ein erstes Date mit herzklopfen-Garantie entstehen.

„Jede Kontaktaufnahme ist erfolgreicher als darauf zu verzichten! Seit spontan und offen, schickt ein Lächeln, sagt etwas Nettes, seit behilflich,...und liebe Herren, ladet die Dame doch einfach auf einen Drink ein. Macht am besten etwas Spontanes oder einfach ein nettes ernst gemeintes Kompliment. Kümmert euch nicht um die Meinung anderer und macht einfach das, was ihr euch im Gedanken vorstellt. Ein netter entspannender lustiger und extrem guttuender Flirt kann die Folge sein - wo auch immer. Und vielleicht ergibt sich daraus dann auch mehr…!“, so Werner Baumann.