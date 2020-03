Gut zu Wissen: Arztbesuche und Krankenkassen in Zeiten von Corona

So wie in den Spitälern müssen auch in den Ordinationen alle nicht zwingend notwendigen Patientenkontakte soweit wie möglich reduziert werden.

❗ Elektronisches Rezept in Kürze möglich : Die Sozialversicherung arbeitet an einer Lösung, damit Rezepte elektronisch über die E-Medikationsapp vom niedergelassenen Arzt an die Apotheke übermittelt werden können und der Ausdruck eines Papierrezeptes entfallen kann.

Die Versorgungsgarantie der Apotheken gilt natürlich auch gegenüber all jenen Menschen, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen, etwa, weil sie krank oder in Quarantäne sind. In solchen Notfällen bieten die Apotheken eine unkomplizierte Zustellung bis an die Haustüre an. Dies gilt vor allem in den Betriebszeiten der Apotheken, in vielen Regionen Österreichs ist eine Notfallzustellung auch 24 Stunden, sieben Tage in der Woche möglich.