Diebespärchen stahl Goldschmuck in Schwaz

Schwaz - Ein Pärchen hat am Samstagvormittag in Schwaz eine Goldkette und einen goldenen Anhänger gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab. Das Paar ist noch flüchtig.

Das vorerst unbekanntes Pärchen ließ sich am Samstag gegen 9.45 Uhr in einem Geschäft in Schwaz von einer Verkäuferin diverse Schmuckstücke zeigen. In einem unbeobachteten Moment entwendete die Frau eine Goldkette und einen Gold-Dukatenanhänger. Kurz darauf verließen die beiden das Geschäftslokal.