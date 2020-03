Ex-Weltmeister Bernhard Gruber erhielt Stent bei Herzkranzgefäß

Wien - Bernhard Gruber, dem Ex-Weltmeister in der Nordischen Kombination, ist am Dienstag im Zuge einer Untersuchung im Spital in Schwarzach/Pg. ein Stent eingesetzt worden. Der Eingriff war wegen einer Verengung eines Herzkranzgefäßes nötig geworden. Der 37-jährige Gasteiner darf das Krankenhaus voraussichtlich schon am Donnerstag wieder verlassen.