Nachbarn, Tierliebhaber, Landjugend: So helfen Tiroler in Corona-Zeiten

Innsbruck – Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Allerdings sollte es beim sprichwörtlichen Zusammenhalt bleiben, denn man soll mit so wenigen Menschen in Kontakt kommen, wie möglich. Insbesondere in den sozialen Medien wurden Netzwerke gegründet. Die Mitglieder dieser Netzwerke sind bereit, Menschen zu unterstützen. So gibt es etwa Angebote, Risikogruppen unter die Arme zu greifen, psychologische Hilfe zu leisten oder mit Hunden Gassi zu gehen. Einen Überblick gibt es hier:

Tirolweite Aktionen

Am Freitag startete eine Facebookgruppe mit der Aktion Corona Nachbarschaftshilfe Tirol - Wir unterstützen euch! Übers Wochenende vergrößerte sich die Gruppe auf über 2300 Mitglieder. In einem Online-Formular kann man ausfüllen, was man tun kann, wie mobil man ist und für welches Einsatzgebiet man in Tirol bereit steht. Mögliche Hilfestellungen sind:

🛍️ Einkaufen gehen und Erledigungen machen

👭 Menschen Beistand leisten (je nach Übertragungsrisiko)

👨‍👧 Kinderbetreuung (je nach Übertragungsrisiko)

Aktuell haben bereits über 700 Personen ihre Daten eingetragen, so der Initiator Michael Mingler. Darunter sind etwa eine Hebamme und Personen, die anderen mit psychologischer Hilfe beistehen wollen. Auch ein Handy-Experte habe sich gemeldet. Er bietet seine Hilfe an, wenn Probleme mit dem Telefon aufkommen.

Corona Nachbarschaftshilfe Tirol ➡️ Viele Menschen haben wegen des Coronavirus und der damit verbundenen Einschränkung des sozialen Lebens gerade zusätzliche Zeitressourcen, die sie sinnvoll einsetzen wollen. ➡️ Gleichzeitig gibt es viele Risikogruppen, v.a. ältere Menschen, die nicht mehr sicher aus dem Haus können, um Erledigungen zu machen oder einzukaufen. Diese Aktion solle diese beiden Gruppen in Tirol zusammenbringen, um einander zu unterstützen.

🚪 Kontaktdaten dem Nachbarn vor die Tür legen

Alle, die nicht zur Corona-Risikogruppe gehören und ihren Nachbarn unter die Arme greifen wollen, können das auch schriftlich mitteilen. Life Radio Tirol hat eine Druckvorlage für "Nachbarn helfen Nachbarn" vorbereitet. Auf den Zettel kann man Telefonnummer und Name schreiben und ihn den Nachbarn vor die Tür legen. Life Radio hat die Aktion in Wien gesehen und für Tirol aufgegriffen.

🐶 Tierliebhaber helfen sich gegenseitig

Auch der Verein Tierrettung Tirol hat eine Facebookgruppe („Nachbarschaftshilfe für Tiere in Tirol") ins Leben gerufen, der nach zwei Tagen bereits mehr als 900 Menschen angehören. Hier können sich Tierbesitzer austauschen, die sich fragen, was mit ihren Vierbeinern geschieht, wenn sie selbst das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Dabei geht es explizit nicht nur um Hunde, heißt es in der Beschreibung, sondern auch um Pferde, Kühe und andere. Zum einen können sich Hilfsbereite in der Gruppe melden, um ihre Unterstützung anzubieten. Andererseits bietet es Betroffenen die Möglichkeit, um Hilfe zu bitten – auch anonym: Auf Wunsch teilen die Administratoren nur die wichtigsten Eckdaten in der Gruppe und stellen dann einen Kontakt her.

💡 Gut zu wissen Können Haustiere erkranken und das Coronavirus übertragen?

💗 Caritas startet #TeamNächstenliebe

Die Caritas kommt in der aktuellen Krisensituation Rolle ihrer in der Hauskrankenpflege, in Wohnhäusern und der akuten Notfhilfe für armutsbetroffene Menschen nach. Zusätzlich gründete Hilfsorganisation das #TeamNächstenliebe und zählt dabei auf die Unterstützung aller Österreicherinnen und Österreicher – je nach Möglichkeit und die allgemeinen Schutzmaßnahmen beachtend.

Wie kann ich Menschen helfen? – Fragenkatalog der Caritas 🛒 Braucht jemand in meiner Nähe Unterstützung beim Einkaufen? 🐶 Kann ich mit dem Hund der Nachbarin/des Nachbarn Gassi gehen? 📞 Macht sich jemand in meiner Familie oder im Freundeskreis besonders viele Sorgen und ist dankbar für beruhigende Worte via Telefon? 🍽️ Freut sich eine Nachbarin/ein Nachbar darüber, wenn ich für sie/ihn mitkoche? 📱 Braucht jemand Hilfe und Unterstützung beim Einrichten von WhatsApp oder anderen Kommunikationskanälen? 💊 Kann ich für jemanden Medikamente besorgen, zur Post gehen, …? 📦 Kann ich für jemanden etwas online bestellen bzw. liefern lassen, der sich im Internet nicht orientieren kann? 💪Welche bereits bestehenden Nachbarschaftsinitiativen gibt es in meiner Umgebung und wie kann ich diese unterstützen?

Die Caritas hat am Montag begonnen, das #TeamNächstenliebe zu aktivieren. Außerdem wird die Information über die pfarrliche Caritas-Infrastruktur verbreitet. So entsteht Motivation und Inspiration für unkomplizierte Unterstützung. Bereits bestehende Nachbarschaftsinitiativen, wie sie in vielen Gemeinden derzeit wachsen, werden über den Online-Auftritt der Initiative beworben.

🚸 Kinderbetreuung online regeln

Wenn ab Montag die Schulen in Österreich großteils schließen, dürfte das für jene, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, zum Problem werden. Auch die Großeltern sind durch die besondere Gefährdung durch Corona keine Option bei der Betreuung.

Life Radio hat deshalb seine Job-Plattform geöffnet und Eltern kostenlos zur Verfügung gestellt, um sie bei der Suche nach einer Kinderbetreuung zu unterstützen. Hier können ab sofort alle Suchen für Kinderbetreuung völlig kostenlos in Form von Inseraten veröffentlicht werden: Hokify Nachbarschaftshilfe. Der Radiosender kümmert sich darum, dass die Inserate über hokify und auf Social Media gezielt an Studentinnen und andere Home Office Worker ausgespielt werden.

"Team Österreich" unterstützt AGES-Infohotline und Bedürftige

Auf Ö3 werden Hörerinnen und Hörer eingeladen, sich der vom Roten Kreuz und dem Hitradio gestarteten Intiative "Team Österreich" anzuschließen. 200 "Team Österreich"-Mitglieder unterstützen die AGES bisher bei der Coronavirus-Infohotline 0800/555621, teilte der Sender mit. Außerdem stehen Helfer bereit, die für Menschen in Heimquarantäne oder für ältere Menschen notwendige Einkäufe erledigen können. Anmelden kann man sich auf oe3.orf.at. Seit der Gründung im Jahr 2007 haben sich bereits 50.000 Menschen bei der Hilfsplattform registriert.

📍 Innsbruck Stadt

Im Innsbrucker Stadtteil Arzl bietet die Katholische Jungschar ab sofort an, Älteren oder immunschwachen Personen Einkäufe zu erledigen. Das Arzler Bauernladele bietet ab sofort für alle älteren Risikogruppen eine Lieferung frei Haus an.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

🕺🏽 Einkäufe und Kinderbetreuung von Dance Quarter

In Innsbruck aber auch in Hall und Absams haben sich rund um die Aktion "Social Help" der Tanzschule Dance Quarter Innsbruck Personen gefunden, die helfen wollen. Laut Organisatorin Nikola Benkova melden sich vorwiegend Menschen, die Unterstützung beim Einkaufen brauchen. Auch Kinderbetreuung wurde aber in den vergangenen Tagen organisiert.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

🙏 Serbisch Orthodoxer Jugendverein Innsbruck ruft zur Hilfe auf

Die Organisatoren des Serbisch Orthodoxen Jugendvereins bieten Innsbruckerinnen und Innsbruckern, die zur Risikogruppe gehören an, Einkäufe oder Apothekengänge zu erledigen.

Wer Hilfe braucht oder selber helfen will, kann sich hier melden: 📞 0676/6648440 (Filip) 📞 0650/7027477 (Oliver)

🤝 "NachbarInnenschaftshilfe" der SPÖ

Die Innsbrucker SPÖ hat eine „NachbarInnenschaftshilfe" ins Leben gerufen. Die Helferinnen und Helfer stellen die Lebensmittel- und Medikamenten-Bestellungen nachmittags zu. Ebenfalls werde angeboten, Hunde auszuführen. Um die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, wurden Einsatzleitlinien verfasst und mit den Helferteams telefonisch besprochen. Aufgrund sehr hohen Bedarfs sind Teams die ganze Woche (Montag bis Freitag) von 8 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar und stellen die Lebensmittel- und Medikamenten-Bestellungen nachmittags zu. Die Helfer nehmen direkt vor Ort in den Stadtteilen mit den Menschen Kontakt auf.

Wer Hilfe braucht, kann sich hier melden: ☎️ Telefon: +43 (512) 5366 43 📱 Mobil: +43 664 5136775 📧 christina.bielowski@spoe-tirol.at Nenand Ranisavljevic 📱 Mobil: +43 676 3711951 📧 nenad.ranisavljevic@spoe-tirol.at (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr)

📍 Innsbruck Land

🚗 Die tägliche Fahrtstrecke nutzen

Obwohl er in Sachen Hilfe erprobt ist, war der Obmann des Soccer-Vereins Rum, Harald Lederer, über die große Resonanz auf seinen Facebook-Post erstaunt. Sein privates Angebot lautete, Menschen über 65 Jahren oder Personen mit einer Immunschwächekrankheit unter die Arme zu greifen. Dieses wurde binnen Stunden hundertfach gelikt und zigfach geteilt. Zuletzt hatten Lederer und sein Team mit dem „Benefizverein Reini Happ und Freunde“ einen Charityboxkampf in Rum organisiert.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Gegenüber der Tiroler Tageszeitung erklärt Lederer, dass sein Vorschlag selbstverständlich sei, da er nicht zur Risikogruppe hinsichtlich Coronavirus zähle. Seine Unterstützung gilt für Personen, die zwischen Fritzens und Rum wohnen – seine tägliche Fahrtstrecke.

🤝Unter dem Motto „Gemeinsam durch die Krise" sorgt außerdem der Sozial- und Gesundheitssprengel Telfs und Umgebung dafür, dass Betroffene rasch und unkompliziert Hilfe in Anspruch nehmen können.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Ebenso in Telfs und Umgebung bietet Elisabeth mit ihrer mobilen Heimhilfe Hilfe an:

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Weitere Aktionen in Innsbruck Land:

🛍️ Auch in der Jungbauernschaft/Landjugend Ranggen haben sich Freiwillige gefunden:

🛍️ "Auch wir werden unsere Mitmenschen in Mühlbachl mit Botengängen unterstützen!" lässt die Jungbauernschaft Mühlbachl über Facebook wissen.

🛍️ Der Sozialverein Thaur führt ab sofort für ältere Menschen in Thaur Einkäufe durch.

Der Sozialverein Thaur bietet an, Einkäufe zu erledigen. © Sozialverein Thaur

🛍️ Auch "Rum hilft!" älteren Menschen bei Erledigungen:

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

🛒 Die Jungbauernschaft Wildermieming hat der Bevölkerung im Ort per Post von ihrer Hilfsaktion mitgeteilt.

📍 Bezirk Imst

🛒Ebenso machten die engagierten jungen Silzer der Jungbauernschaft/Landjugend Silz Menschen, die Hilfe brauchen, mit einem Postwurf auf sich aufmerksam:

Junge Silzer helfen! © Jungbauernschaft/Landjugend Silz

🛒 Teils für einen guten Zweck umfunktioniert werden ebenfalls Facebookgruppen wie „Imst verschenkt". Die Administratoren des Innsbrucker Pendants („Innsbruck verschenkt") haben angekündigt, die Gruppe für zwei Wochen auf Eis zu legen. Sie bitten darum, für Nachbarschaftshilfe speziell dafür ins Leben gerufene Plattformen zu nutzen.

🛒 Auch die SPÖ-Stadtpartei Imst bietet ihre Hilfe an:

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

📍 Bezirk Reutte

⚽ Der Sportverein Reutte zeigt Teamgeist

Nicht nur im Fußball ist Teamgeist gefragt , sondern gerade auch in solchen Ausnahmesituationen. Deshalb hilft der SV Reutte älteren Menschen oder Menschen mit erhöhtem Risiko, am Coronavirus zu erkranken. Auch Personen, die Angst haben vor die Tür zu gehen, wollen die freiwilligen Helfer eine Last abnehmen. Mit einem kostenlosen Zustellservice werden Hilfsbedürftige mit Lebensmitteln, Apothekenprodukten, Tierfutter usw. versorgt.

Der Sportverein Reutte bietet seine Hilfe an. © SV Reutte

Hilfsbedürftige können sich hier melden: Lukas Mott, Vorstand für Sport, Entwicklung & Innovation 📲 0676 719 8160 📧 info@svreutte-fussball.at So funktioniert es: Sendet uns exakte Daten eurer Adresse und die Bezahlung erfolgt direkt bei euch vor der Tür. Wir geben eure Daten an den jeweiligen „Zusteller“ aus unserer Kampfmannschaft weiter.

Solltet ihr auch den Kontakt mit uns aus nachvollziehbaren Gründen vermeiden wollen, so stellen wir euch den Einkauf inklusive Rechnung vor die Türe und klingeln, ihr nehmt unkompliziert den Einkauf entgegen und legt das Geld vor die Türe. So wird jeder Kontakt vermieden!

Sollten weitere Vereinsmitglieder sich an dieser Aktion beteiligen wollen, so können sich diese gerne auch direkt unter den obigen Daten melden.

📍 Schwaz

🏡 Auch in Schwaz haben sich Freiwillige gefunden

Personen, die in der Silberstadt Hilfe brauchen oder ihre Hilfe anbieten, können sich unter der Nummer 05242/21121 melden. Auch in Schwaz geht es darum, Risikogruppen unter die Arme zu greifen und Einkäufe oder dringende Erledigungen zu machen.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

📍 Bezirk Kufstein

Auch der „Faberpass Brixlegg" möchte als örtliche Organisation behilflich sein.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

📍 Bezirk Kitzbühel

Ähnliche Dienste werden derzeit in verschiedenen Facebookgruppen und Vereinsseiten angeboten, die ansonsten als Plattform für andere Themen dienen. So zeigen etwa in „Mir Kitzbühler!" viele ihre Hilfsbereitschaft, tauschen aktuelle Informationen aus oder bieten zum Beispiel Unterstützung beim Kochen an.

📍 Bezirk Landeck

Auf der Suche nach Helferinnen und Helfern ist das Freiwilligenzentrum Landeck.

📧 Freiwillige können sich per E-Mail bei info@regiol.at melden.