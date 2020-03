Von vereistem Wanderweg in Haldensee gestürzt: Quadfahrer in Grän verletzt

Grän — Ins Krankenhaus Reutte musste Mittwochmittag ein junger Quadfahrer gebracht werden, der in Grän abgestürzt war. Der 25-Jährige war gegen 11.35 Uhr am westlichen Uferweg des Haldensee untwerwegs, berichtet die Polizei. Dieser wird im Winter als Wanderweg genutzt. In einer leichten Linkskurve kam der Außerferner von dem vereisten Weg ab und stürzte über eine etwa drei Meter hohe Böschung in den See. Dabei überschlug sich das Quad.