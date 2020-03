Corona-Krise: Landesstraßenverwaltung in Tirol stoppt Baustellen

Eingestellt wurden etwa die Arbeiten an der Mühlauer Brücke in Innsbruck oder an der Ellbögener Straße (L 38) im Ortsteil St. Peter sowie an der Brenner Straße (B 182). Der für diese Woche geplante Baubeginn für die Schlossgalerie an der Landecker Straße (L 76) ist nicht erfolgt. Und auch die Arbeiten an der Draubrücke Thal Wilfern und Margarethenbachbrücke am Drauradweg in Osttirol mussten ausgesetzt werden.