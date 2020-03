Verunsicherung wegen Ibuprofen: Innsbrucker Pharmakologe klärt auf

Nun hat sich Hans-Günther Knaus, Direktor des Instituts für Molekulare und Zelluläre Pharmakologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, in die Debatte eingebracht. Auch er ist sich der Tatsache bewusst, dass Mutmaßungen kursieren, wonach „bestimmte Bluthochdruckmedikamente wie ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorantagonisten (sogenannte Sartane), aber auch andere Arzneistoffe wie zum Beispiel bestimmte Antidiabetika oder Ibuprofen eine COVID-19-Infektionen negativ beeinflussen könnten". „Daraus zu folgern, diese Arzneistoffe sofort abzusetzen oder erst gar nicht mehr zu verwenden, ist nach aktuellem Kenntnisstand absolut nicht gerechtfertigt“, betont der Pharmakologe nachdrücklich.

Wie Knaus erklärt, nutzt das Coronavirus das Enzym „Angiotensin Converting Enzym 2" (ACE2), um in menschliche Zellen zu gelangen. Dieses Enzym werde hauptsächlich von Zellen der Lunge produziert, weswegen die Lunge häufig Eintrittspforte für das Virus sei. Das Enzym werde aber auch in löslicher Form produziert und verteile sich im Blutkreislauf des Menschen – eine Tatsache, die eine COVID-19-Infektion der Lunge laut Knaus deutlich unterdrücken oder verzögern könnte.

„Zusammenfassend könnte eine erhöhte Expression von ACE2 also sowohl positive als auch negative Effekte im Rahmen einer Coronavirus-Infektion haben“, so Knaus. ACE2 baue Blutdruckhormone des sogenannten „Renin-Angiotensin-Systems" ab, die wiederum von dem verwandten Enzym ACE gebildet werden. Sehr häufig verwendete Bluthochdruckmedikamente (wie ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorantagonisten) blockieren diese Blutdruckhormonbildung. Studien an Ratten und eine Studie am Menschen hätten ergeben, dass diese Blockade zu einer leichten Erhöhung des Enzyms ACE2 führen kann. „Während die Bedeutung für eine möglicherweise erhöhte Infektanfälligkeit durch COVID-19 unklar ist, gibt es hingegen sehr überzeugende Daten für einen schützenden Effekt durch die Blockade des Renin-Angiotensin-Systems bei schwerem Lungenversagen, dem so genannten ARDS („acute respiratory distress syndrome“)“, versucht Knaus zu beruhigen.