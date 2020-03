Flock und Co. im Dauereinsatz: „Wir wollen helfen, wo wir können"

So wie viele ihrer Sommersport-Kollegen ist sie derzeit auf Bereitschaft. Anders sieht es bei den Wintersportlern aus, die ihre Saison bereits beendet haben. Skeleton-Ass Janine Flock und Co. sind derzeit im Verteilerzentrum eines bekannten Supermarktes in Rietz im Einsatz, um das Land mit Lebensmitteln zu versorgen. „In Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten. Ich will als Heeressportlerin etwas zurückgeben. Wir wollen helfen, wo wir können“, sagt die 30-jährige Rumerin.