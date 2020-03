Brexit-Gespräche gehen trotz Infektion von EU-Chefverhandler Barnier weiter

Eigentlich hätte am Mittwoch die zweite Gesprächsrunde in den Verhandlungen zwischen Brüssel und London beginnen sollen, doch wurde diese wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Man bleibe in regelmäßigem Kontakt und prüfe Video- und Telefonkonferenzen als Alternative, hieß es am Dienstag aus London.