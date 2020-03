18 Zeitungsständer in Lienz beschädigt

Lienz – In der Nacht auf Montag beschädigten unbekannte Täter Zeitungsständer im Stadtgebiet von Lienz, wie die Polizei am Donnerstag bekanntgab. Sie entwendeten die Ständer oder brachen die Kassa auf und stahlen das Bargeld. Die Polizei sucht nun nach zwei Jugendlichen, die sich am Tatort aufgehalten haben sollen.